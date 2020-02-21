Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.

Gastronomi sektörüne verdiği desteklerle adından söz ettiren Porland, Aşçılar Derneği’nin 9. kez düzenleyeceği İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsorluğunu üstlendi. Ulusal ve uluslararası pek çok tedarikçi firmanın ve yüzlerce profesyonel şefin katılacağı etkinlik 29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Porland, “Star Şef” kategorisinde “Mutfak Mirası Alanya” temasıyla yapılacak yarışmanın sunum ürünlerini sağlarken kazananlara yeni koleksiyonlarından ödüller dağıtacak.

Bölgesel mutfak mirası ürünlerinin sergileneceği fuaye alanında Türkiye’nin lider porselen üreticisi, 140 metrekarelik alanda yaratıcı konsept stantlarıyla yer alacak. Bu stant alanında sektörel buluşma tadında bir aşçılar buluşması planlayan Porland, alanında uzman 50’den fazla aşçıyı ağırlamayı hedefliyor. Ayrıca, Medipol Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin katılımı ve Şef Ersin AVŞAR’ın liderliğinde organize edilecek atölye çalışmasıyla yiyecek sektörü akademiyle bir araya gelecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran ÜNSAL, “Porland olarak gastronomi sektörüne yönelik gerçekleştirilen sektörel buluşmaları çok önemsiyoruz ve sektörün ilerlemesi adına değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Bunun bir yansıması olarak, Aşçılar Derneği’nin her yıl düzenlediği yöresel mutfak ve yemek kültürlerini yerel ve global katılımcılarla buluşturan Culinary Cup’a uzun süredir destek veriyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da porselen ana sponsoru olarak yerimizi aldık. Bizlere ayrılan 140 metrekarelik standımızda birbirinden şık yeni sezon ürünlerimizi sergilerken, kurduğumuz alanda 50’den fazla profesyonel şefi ağırlayacağız. Burada mutfak kültürlerini, yöresel lezzetleri ve sektörümüzün geleceğini konuşacağız. Bu tür buluşmalara desteğimizi artırarak devam ettirecek ve gastronomi sektörüne değer katmayı sürdüreceğiz.” dedi.