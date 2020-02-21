Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.

Porland, Aşçılar Derneği’nin 9. kez düzenleyeceği İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsorluğunu üstlendi.

21 Şubat 2020 Cuma 16:39
Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.

Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.

Gastronomi sektörüne verdiği desteklerle adından söz ettiren Porland, Aşçılar Derneği’nin 9. kez düzenleyeceği İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsorluğunu üstlendi. Ulusal ve uluslararası pek çok tedarikçi firmanın ve yüzlerce profesyonel şefin katılacağı etkinlik 29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Porland, “Star Şef” kategorisinde “Mutfak Mirası Alanya” temasıyla yapılacak yarışmanın sunum ürünlerini sağlarken kazananlara yeni koleksiyonlarından ödüller dağıtacak.

Bölgesel mutfak mirası ürünlerinin sergileneceği fuaye alanında Türkiye’nin lider porselen üreticisi, 140 metrekarelik alanda yaratıcı konsept stantlarıyla yer alacak. Bu stant alanında sektörel buluşma tadında bir aşçılar buluşması planlayan Porland, alanında uzman 50’den fazla aşçıyı ağırlamayı hedefliyor. Ayrıca, Medipol Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinin katılımı ve Şef Ersin AVŞAR’ın liderliğinde organize edilecek atölye çalışmasıyla yiyecek sektörü akademiyle bir araya gelecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran ÜNSAL, “Porland olarak gastronomi sektörüne yönelik gerçekleştirilen sektörel buluşmaları çok önemsiyoruz ve sektörün ilerlemesi adına değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Bunun bir yansıması olarak, Aşçılar Derneği’nin her yıl düzenlediği yöresel mutfak ve yemek kültürlerini yerel ve global katılımcılarla buluşturan Culinary Cup’a uzun süredir destek veriyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da porselen ana sponsoru olarak yerimizi aldık. Bizlere ayrılan 140 metrekarelik standımızda birbirinden şık yeni sezon ürünlerimizi sergilerken, kurduğumuz alanda 50’den fazla profesyonel şefi ağırlayacağız. Burada mutfak kültürlerini, yöresel lezzetleri ve sektörümüzün geleceğini konuşacağız. Bu tür buluşmalara desteğimizi artırarak devam ettirecek ve gastronomi sektörüne değer katmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43
Anahtar Kelimeler:
Porlandİstanbul Culinary Cup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
İstanbul'da yaşamak zor |Hanehalkı temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor
İstanbul'da yaşamak zor |Hanehalkı temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
Akıllı Şehirler elektrikte yüzde 50 tasarruf ettiriyor
Akıllı Şehirler elektrikte yüzde 50 tasarruf ettiriyor
Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı
Pazarlama Türkiye Zirvesi için geri sayım başladı
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni
Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde
Türkiye'de şirket yöneticileri yeni fırsatlar peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim