PTTBANK'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek



PTTBank, Kovid-19 hastalık sürecinin başladığı Mart ayından bugüne kadar, 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere 10 milyonu aşkın vatandaşımıza sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT AŞ arasında yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri posta dağıtıcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte teslim edildi. Vatandaşlarımız ayrıca 4 bine yakın PTT ATM’si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de ödemelerini kolaylıkla temin etti.

EMEKLİYE 60 AY VADELİ KREDİ FIRSATI

SMS İLE KREDİ DÖNEMİ

Emekli maaş müşterilerine 1.250 TL-80.000 TL aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile bireysel kredi hizmetimiz sunuluyor. Emekli müşterilerimizin iş yerlerimize kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olurken, kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içerisinde gerçekleştiriliyor.

Hastalık döneminde başarılı çalışmaları ile ülkemize hizmet etmeye devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerimizin kredi taleplerini “PTT SMS Kredi” hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerimizin PTT boşluk TCKN bilgilerini yazarak 3050'ye gönderecekleri SMS sonrasında, başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, müşterilerimizin Şirketimiz nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanımlarına sunuluyor.

“PTT SMS Kredi” hizmetimiz kapsamında kredi başvuru talepleri, yakın bir zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.