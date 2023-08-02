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QNB Finansinvest Türkiye’nin en iyi yatırım bankası oldu

Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketi QNB Finansinvest, World Finance Banking Awards 2023 (World Finance Bankacılık Ödülleri 2023)’te Türkiye’nin en iyi ‘Yatırım Bankası’ seçildi. 

02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:53
QNB Finansinvest Türkiye’nin en iyi yatırım bankası oldu

QNB Finansinvest Türkiye’nin en iyi yatırım bankası oldu

Dünya çapında finans piyasalarına yönelik çalışmalar yapan World Finance, 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği World Finance Banking Awards programıyla yatırım, sürdürülebilirlik, inovasyon, ticari, bireysel ve özel bankacılık alanlarında kendi sektörünün iyilerini ödüllendiriyor. Dünya’da daha önce; Deutsche Bank, BNP Paribas, JP Morgan Chase, UBS gibi önemli finans kurumlarının da ödüllendirildiği ödül programında QNB Finansinvest, Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası olarak seçildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz şunları söyledi; “QNB Finansinvest olarak, sektörümüzü derinleştirmek ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, liderlik ettiğimiz halka arzlarla yenilenebilir enerji, tekstil, demir-çelik ve teknoloji sektörlerinde önemli şirketleri sermaye piyasalarına kazandırdık. 2022’de gerçekleştirdiğimiz Sun Tekstil ve Kocaer Çelik’in halka arz süreçlerinde lider, Smart Güneş ve Aztek Teknoloji’nin halka arzlarında ise eş lider konumunda bulunarak toplamda 3,1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştık. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlar, müşterilerimiz tarafından güçlü bir şekilde benimsendiğimizi gösteriyor. World Finance Banking Awards 2023’te kazandığımız; Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödülüyle de başarılarımızın tanınmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarıda gösterdikleri olağanüstü performans nedeniyle çalışma arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
QNB Finansinvest
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