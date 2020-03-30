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Sağlık çalışanları Duru Bulgur lezzetleriyle moral buldu

Duru Bulgur ve şef Asuman Kerkez, Hacettepe Üniversitesi Acil Servisinde çalışan 60 kişilik sağlık ekibi için özel yemekler hazırlayarak, çalıştıkları hastanede ikram etti.

30 Mart 2020 Pazartesi 09:02
Sağlık çalışanları Duru Bulgur lezzetleriyle moral buldu

Sağlık çalışanları Duru Bulgur lezzetleriyle moral buldu

Koronavirüs hastalığına karşı yoğun bir mücadele yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Duru Bulgur'un destekleriyle Bulgur Uzmanı Asuman Kerkez tarafından düzenlenenetkinlikte, 60 kişilik Acil Servis ekibine lezzetli ikramlarda bulunularak, mücadelede yalnız olmadıkları mesajı verildi.

Duru Bulgur ve şef Asuman Kerkez, Hacettepe Üniversitesi Acil Servisinde çalışan 60 kişilik sağlık ekibi için özel yemekler hazırlayarak, çalıştıkları hastanede ikram etti.

Besleyiciliği ve sahip olduğu lif oranıyla uzmanlarca değerli besin kategorisinde listelenen “Başbaşı Bulgur” ile hazırlanan Sebzeli Bulgur Pilavı üzerine tas kebabı, salata, tatlı ve içecekler özenle paketlendi. Gerekli izinler alınarak hijyen şartlarına ve virüse karşı önlemler çerçevesinde, hastane önünde sağlık çalışanlarına takdim edildi.

Hacettepe Hastanesi’ndeki yoğun vakalarla ilgilenen doktorlar ve sağlık çalışanları bu jest karşısında kısa bir süre de olsa moral buldular. Lif, protein ve karbonhidrat yönünden oldukça zengin olan içeriğiyle Başbaşı Bulgur; yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının enerji ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılamak amacıyla tercih edildi.

Kerkez: “Sağlık çalışanlarına minnettarız”

Duru Bulgur ile birlikte fedakar doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarlıklarını ifade ettiklerini belirten Asuman Kerkez, “Salgın nedeniyle sağlık çalışanlarımız yüksek risk alarak uzun mesai saatleri boyunca çalışmak zorundalar. Virüs taşıma riski, aşırı yorgunluk gibi etkenler onların motivasyonunu düşürüyor. Bulgur, azı çok etmek, arttırmak ve paylaşmak demektir. Seni seviyorum, benim için değerlisin, iyi ki varsın demenin en etkili yolu sevdiğine yemek pişirmektir. Bizler de bu sıcaklığı yaşamak, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı ifade etmek istedik. Onlar bizim için çok kıymetliler, her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerinin başındalar. Bizler de ‘Sağlık çalışanları yalnız değildir’ diyerek harekete geçtik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Çok duygusal anlar yaşadık” dedi.

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