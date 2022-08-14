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Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda satışına sınırlama mı geliyor?

Çok sayıda temel gıda maddesinin perakende satışında bazı market zincirleri tekli satışa geçti. Bir zamanlar dünyanın en büyük salça üreticisi Türkiye'de marketlerde birden fazla satışa izin verilmiyor.

14 Ağustos 2022 Pazar 14:26
Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda satışına sınırlama mı geliyor?

Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda maddeleri satışına sınırlama mı geliyor? 

Bazı temel gıda maddelerindeki üretim azlığı, perakende market zincirlerini ek önlemler almaya yöneltti. Geçtiğimiz yıl zeytinyağı ve ayçiçek yağında uygulanan satış sınırlaması salçaya geldi. Dün alışveriş için marketlere giden yurttaşlar gördükleri uyarı karşısında şoke oldu!

Salçalık domates fiyatlarına yüzde 100'ün üzerinde zam gelmesiyle birlikte evde salça yapımından vazgeçen yurttaşlar bu kez de marketteki salça rafında gördükleri notla şoke oldular.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi enflayson verileri son 24 yılın zirvesindeyken yurttaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Tüketiciler artan fiyatlarla boğuşurken üreticiler de artan girdi maliyetleriyle savaşıyor.

Artan maliyetler sebebiyle gübreleme ve ilaçlamada kısıtlamaya giden üreticilerin verimliliği düşüyor. Düşük verim fiyatlara artış olarak yansıyor.

Üretici enflasyonunda da dev artış yaşanması hem ürün rekoltesini düşürdü hem de fiyat artışlarına sebep oldu. Salçalık domateslere gelen yüzde 100'ün üzerindeki zam yurtaşları marketlere yönlendirdi. Salça almak için marketlere yönelen yurttaşlar bu kez de market rafındaki karşılaştıkları not ile şoke oldular.

EN FAZLA BİR ADET SINIRI

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uygulanan ambargoların sonucu olarak yaşanan ayçiçeği yağı krizindeki gibi salçalara da en fazla 1 adet sınırı getirildi.

Sosyal medyadan "Dünyanın domates üreten en büyük 3. ülkesinden utanç manzaraları!" notuyla paylşaılan görselde, salçaların üzerindeki "Değerli müşterilerimiz tüm salça çeşitlerinden 1 adetten fazla satılmamaktadır" notu tepkilere neden oldu.

Son Güncelleme: 14.08.2022 14:28
Anahtar Kelimeler:
SalçaMargarinZeytinyağıAyçiçek Yağı
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