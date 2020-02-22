Samsung, Galaxy S20 serisi ürünleri ve Galaxy Z Flip için siparişler alınmaya başlandı.

Samsung’un dün lansmanını gerçekleştirdiği Galaxy S20 serisi ürünleri ve Galaxy Z Flip için Türkiye’den siparişler alınmaya başlandı. Galaxy S20 Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra ise Kozmik Siyah, Kozmik Gri renk seçeneklerine sahip olacak. Bu üç modelin ön siparişleri bugünden itibaren (12 Şubat 2020) https://shop.samsung.com/tr adresi üzerinden alınmaya başlandı. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek. Mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulması planlanan Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL. Kampanya hakkında hazırlanmış videoyu izlemek için:

Samsung’un aynı etkinlikte tanıtılan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için de yine bugünden itibaren (12 Şubat 2020) online siparişler https://shop.samsung.com/tradresi üzerinden alınmaya başlandı. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile mart ayında Türkiye’de satışa sunulacak bu telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 13.499 TL. Ayrıca Galaxy Z Flip için özel müşteri servis hattı da oluşturuldu. Tüketiciler 0850 22 20 847 (VIP) no’lu hattan ulaştıkları deneyimli temsilcilerden hizmet alabilecek. Galaxy Z Flip ile birlikte 1 yıl Ekran Koruma Desteği alınabilecek. Bu koruma desteği ile tüketiciler satın alma tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir kereye mahsus, ekran tamirini 699 TL’lik özel fiyatla gerçekleştirebilecek.