Savunma sanayiinde yerlilik orana en üst seviyeye ulaştı
Son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirilen yerli ve milli hamlelere bir yenisi daha eklendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere üretilen 2 adet Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi’nde teslimat aşamasına gelindi. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek resmi törenle hizmete alınacak botlar, yüzde 71 yerlilik oranıyla Türk savunma sanayiinin en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
PROJEYE YERLİ VE MİLLİ DAMGASI
Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarının her birinin içinde bulunan ve 4 artı 2 şeklinde tasarlanan modern ve donanımlı basınç odaları da tamamen Türk mühendisleri ve yerli firmalar tarafından tasarlandı. Proje; Türk askeri denizcilik projeleri arasında, tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim edildiği ilk proje olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Tarihe geçen projenin şaft ve pervane sistemi, dümen sistemi, dizel jeneratörler, akustik izleme ve yakalama sistemi, gemi bilgi dağıtım sistemi, solunum hava kompresörleri, sabit basınç odası, dalış panelleri, ana tevzi tablosu, bot kontrol ve izleme sisteminin yanı sıra yangın algılama sistemi doğrudan yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi.
GEMİLER HANGİ GÖREVLERDE KULLANILACAK?
23 Ağustos günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek botlar, Türkiye’nin en köklü tersanelerinden Desan’da üretildi. Yüzde 71 yerlilik payıyla üretilen Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, dalgıç personelin sığ ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde kullanılacak.
Meydana gelebilecek kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarını destekleyecek araçlar, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde görev alabilecek. Bu durumlara müdahale etmek üzere acil dalış görevlerinde de kullanılabilecek araçlar; su altı onarım timi personelinin intikalini de sağlayacak.