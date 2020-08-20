Savunma sanayiinde yerlilik oranı en üst seviyeye ulaştı

Son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirilen yerli ve milli hamlelere bir yenisi daha eklendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere üretilen 2 adet Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi’nde teslimat aşamasına gelindi. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek resmi törenle hizmete alınacak botlar, yüzde 71 yerlilik oranıyla Türk savunma sanayiinin en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor.





Savunma sanayiinde millileşme çalışmalarına hız veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Kaptanoğlu Grubu’na ait Desan Tersanesi’nde üretilen 2 adet Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu ile gücüne güç katmaya devam ediyor. İlk sac kesimi Ekim 2018’de yapılan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, planlanan tarihten 3 ay önce, 23 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı resmi tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Yüzde 71’lik yerlilik oranı ile kendi alanında bir ilk olan projenin tüm yazılım ve programları tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Tuzla’nın en büyük tersanelerinden Desan’ın önderliğinde yürütülen projede, şaft ve CU4 askeri standartlara uygun pervane, yüzde 100 yerli olarak üretildi. Ayrıca böyle bir şaft ve pervane ilk kez Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldı.

PROJEYE YERLİ VE MİLLİ DAMGASI

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarının her birinin içinde bulunan ve 4 artı 2 şeklinde tasarlanan modern ve donanımlı basınç odaları da tamamen Türk mühendisleri ve yerli firmalar tarafından tasarlandı. Proje; Türk askeri denizcilik projeleri arasında, tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim edildiği ilk proje olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Tarihe geçen projenin şaft ve pervane sistemi, dümen sistemi, dizel jeneratörler, akustik izleme ve yakalama sistemi, gemi bilgi dağıtım sistemi, solunum hava kompresörleri, sabit basınç odası, dalış panelleri, ana tevzi tablosu, bot kontrol ve izleme sisteminin yanı sıra yangın algılama sistemi doğrudan yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi.





GEMİLER HANGİ GÖREVLERDE KULLANILACAK?

23 Ağustos günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek botlar, Türkiye’nin en köklü tersanelerinden Desan’da üretildi. Yüzde 71 yerlilik payıyla üretilen Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, dalgıç personelin sığ ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde kullanılacak.

Meydana gelebilecek kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarını destekleyecek araçlar, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde görev alabilecek. Bu durumlara müdahale etmek üzere acil dalış görevlerinde de kullanılabilecek araçlar; su altı onarım timi personelinin intikalini de sağlayacak.