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Sektörün En Eskilerinden Sur Çelik Kapı

Marka güvenilir, yenilikçi, teknolojileri takip eden ve müşterilerinin memnuniyetine her koşulda önem vermesiyle biliniyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:21
Sektörün En Eskilerinden Sur Çelik Kapı

Sektörün En Eskilerinden Sur Çelik Kapı

Marka senelerin tecrübesi, bilgi birikimi ve vizyonuna sahiptir. 1930 senesinde şirketin temelleri atılmış, bu seneden beri kusursuz çalışma prensipleri ile hareket edilmiştir. Bu prensipler markanın bulunduğu sektörde kısa sürede bir numara olmasına katkı sağlamıştır. İnsanların aklına daire çelik kapısı dendiği zaman ilk olarak Sur Çelik Kapı geliyor. Marka yaptığı üretimler ile adından sıkça söz ettiriyor. Patentli belgeli üretim yapan marka, yaptığı üretimlerle öllere layık görülüyor.

Öyle ki yapılan üretimler uluslar arası ortamlarda bile ödül almaya hak kazanmıştır. Marka güvenilir, yenilikçi, teknolojileri takip eden ve müşterilerinin memnuniyetine her koşulda önem vermesiyle biliniyor. Siz de kapı satın almak için Sur Çelik Kapı’yı tercih ederek memnuniyet garantili alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.

Her Bir Kapı Parçası Özenle Üretiliyor

İster villa çelik kapısı ister apartman kapısı olsun, bütün kapı çeşitlerinde üretim özenle, büyük emekle ve yoğun teknolojik gelişmelere uygun şekilde yapılıyor. Kapının her bir elemanı ayrı ayrı özel olarak uzmanları tarafından tasarlanıyor. Kapı kasasından kilit sistemine, çelik üzerine ahşap giydirmeden güvenlik kelepçesine aklınıza gelebilecek olan bütün kısımlar uzmanların elinden geçiyor. Ardından bu parçalar birleştirilerek ortaya Sur Çelik Kapı çıkıyor. Sur Çelik Kapıları üstün teknolojiyle donatılmıştır. Her bir parçasından kalite akmaktadır.

Güvenli Kapı Sistemi için Sur Çelik Kapı Tercih Edin

Güvenliğiniz sizin için ne kadar önemli? Sur Çelik Kapı özel akıllı kapı sistemini ortaya çıkardı ve kullanıcıların güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha kanıtladı. Bu kapı sistemi evlere parmak izi ya da pin kodu tanıtımlı girilmesini sağlıyor.

Kişiler kapıya en başta şifre ve belli bir sayıda parmak izi tanıtıyorlar. Mekan içine bu şifre olmadan ve belli parmak izi dışında giriş yapmak mümkün olmuyor. Bu özel çelik kapı kilidini kişiler telefonlarıyla ya da akıllı tabletleriyle kontrole edebiliyorlar. Yani kapının yanında olmadan kapı kontrolünü sağlayabiliyorsunuz

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Sur Çelik Kap
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