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Suna Kıraç vefat etti | İş dünyasının acı kaybı

15 Eylül 2020 Salı 10:32
Suna Kıraç vefat etti | İş dünyasının acı kaybı

Suna Kıraç vefat etti | İş dünyasının acı kaybı


Aralarında Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi çok sayıda vakıf ve okulun kuruculuğuna öncülük eden Suna Kıraç bir süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. 2010 yılına kadar Koç Topluluğu içerisinde üst düzey görevlerde bulunmuştu. 79 yaşındaki Suna Kıraç'ın vefatı, Koç Holding tarafından duyruldu.

Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç hayatını kaybetti. Vehbi Koç ve Sadberk Koç ’un Semahat Arsel, Rahmi M. Koç ve Sevgi Gönül’den sonraki dördüncü ve son çocuğu olan Suna Kıraç 79 yaşındaydı ve uzun süredir ALS tedavisi görüyordu.

Koç Holding'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. ​Acımız çok derin. Başımız sağ olsun. " ifadeleri kullanıldı.

İlköğrenimini Ankara’da Türk Eğitim Derneği (TED) İlkokulu’nda tamamlayan Suna Kıraç, 1952 yılında İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ne (Robert Koleji) girdi ve Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünden mezun oldu.

Suna Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili, Vehbi Koç Vakfı (VKV) İcra Komitesi başkanı ve İdare Heyeti üyesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu başkanı, Koç Üniversitesi (KÜ),Türk Eğitim Vakfı ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyesi, Koç Okulu İcra Kurulu başkanı, TEGV kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu onursal başkanı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
 

Anahtar Kelimeler:
Suna KıraçVehbi Koç
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