Suntalam Ürünlerinin Öncüsü: Yıldız Entegre

Mobilya sektöründe en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi suntalam malzemesidir. Yonga levhaların yanmaz ve su geçirmez özelliğe sahip olan bir kağıt ile kaplanması ile elde edilen suntalam ürünü, yüzlerce çeşit model ve renk seçeneğini de üretim bünyesinde barındırmaktadır.

İsteğe göre düz renkli desensiz şekilde, isteğe göre de kullanılacağı ortamın dekorasyon haline uygun olacak desenlerle kullanılabilen bu ürün hem üretim kolaylığı açısından hem de kullanıcıların her ortamda oldukça kolay kullanım imkanı bulmasından ötürü sık kullanımı tercih edilen ürünler arasında yerini almıştır.

Suntalam Özellikleri Nelerdir?

Bu ürün kullanılması istenilen çoğu yüzey için özel olarak üretilebilir. Yaşam alanlarında farklı bir soluk yakalanması istendiğinde suntalam ürünler ile bu soluğa ulaşılarak özellikle iç mekanlarda uygulanan alışılmışın dışındaki dekorasyon tasarımlarında kullanıldığı görülebilir.

Özellik olarak zaten üzerinde dayanıklı bir kağıt ile kaplandığından, hem çeşit sayısı yükselerek hem de tercih edilme oranını arttırma imkanı bulunmaktadır. Bunun dışında oldukça kolay temizlenen bir malzeme olması, estetik açıdan beğenilen ve tercih edilebilen bir ürün olması, herhangi bir darbeye karşı dirençli bir malzeme olması; bununla birlikte sürtünme sorunu, renk solması, soyulmaya karşı dayanıklı olması gibi durumlar suntalam malzemenin başlıca özellikleri arasındadır.

Suntalam Kalitesi Neye Göre Belirlenir?

Sunta malzemesinin kaplanmış hali olan suntalam malzeme, kalite açısından esasen kaplanan suntanın ne kadar dayanıklı ve kaliteli olduğuna bağlıdır. Yani burada anlatılmak istenen, yüzey kaplaması işlemine tabi tutulan sunta ürünü ne kadar kaliteliyse suntalam da o kadar kaliteli ve dayanıklı olmaktadır.

Bununla birlikte, suntanın kaliteli olması gerektiği kadar aynı şekilde üzerine kaplanan yüzey kağıdının da mutlaka kaliteli malzemeden seçiliyor olması gerekmektedir. Her iki malzemenin de dayanıklı olanlar arasından seçilmesi sonucunda suntalam ürünü de otomatikman kaliteli bir ürün olmaktadır.

MDF ile Sunta Arasındaki Farklar Nelerdir?

Piyasada hem farklı ortamlar için üretilen mobilyalarda hem de çoğu dekorasyon trendi için kullanılan başlıca iki ürün MDF ve suntadır. Bu ürünlerin kaplanarak farklı desenlere sahip kılınmasıyla da MDFLam malzemesi ve suntalam malzemesi ortaya çıkartılır. İçerik olarak ham maddelerinin farklı olmasından dolayı, MDF ile sunta arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir;

MDF malzemesi odun liflerinden üretilirken sunta malzemesi odun talaşlarından üretilir.

Sunta daha yoğun bir malzemeden üretildiğinden dolayı, MDF malzemesine göre daha hafif haldedir.

MDF, lifli bit yapıya sahip olduğundan suntaya göre daha güçlü bir malzemedir.

Suntaya nazaran MDF, sunta malzemeye göre daha rahat boyanabilir ve aynı zamanda kesim işlemine sokulduğunda daha rahat işlem gerçekleştirilir.

MDF, sunta malzemesine göre daha çok neme ve suya dayanıklı bir ürün çeşididir.

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