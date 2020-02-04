Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Suntalam Ürünlerinin Öncüsü | Yıldız Entegre

Yonga levhaların yanmaz ve su geçirmez özelliğe sahip olan bir kağıt ile kaplanması ile elde edilen suntalam ürünü, yüzlerce çeşit model ve renk seçeneğini de üretim bünyesinde barındırmaktadır.

04 Şubat 2020 Salı 08:17
Suntalam Ürünlerinin Öncüsü | Yıldız Entegre

Suntalam Ürünlerinin Öncüsü: Yıldız Entegre

Mobilya sektöründe en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi suntalam malzemesidir. Yonga levhaların yanmaz ve su geçirmez özelliğe sahip olan bir kağıt ile kaplanması ile elde edilen suntalam ürünü, yüzlerce çeşit model ve renk seçeneğini de üretim bünyesinde barındırmaktadır.

İsteğe göre düz renkli desensiz şekilde, isteğe göre de kullanılacağı ortamın dekorasyon haline uygun olacak desenlerle kullanılabilen bu ürün hem üretim kolaylığı açısından hem de kullanıcıların her ortamda oldukça kolay kullanım imkanı bulmasından ötürü sık kullanımı tercih edilen ürünler arasında yerini almıştır.

Suntalam Özellikleri Nelerdir?

Bu ürün kullanılması istenilen çoğu yüzey için özel olarak üretilebilir. Yaşam alanlarında farklı bir soluk yakalanması istendiğinde suntalam ürünler ile bu soluğa ulaşılarak özellikle iç mekanlarda uygulanan alışılmışın dışındaki dekorasyon tasarımlarında kullanıldığı görülebilir.

Özellik olarak zaten üzerinde dayanıklı bir kağıt ile kaplandığından, hem çeşit sayısı yükselerek hem de tercih edilme oranını arttırma imkanı bulunmaktadır. Bunun dışında oldukça kolay temizlenen bir malzeme olması, estetik açıdan beğenilen ve tercih edilebilen bir ürün olması, herhangi bir darbeye karşı dirençli bir malzeme olması; bununla birlikte sürtünme sorunu, renk solması, soyulmaya karşı dayanıklı olması gibi durumlar suntalam malzemenin başlıca özellikleri arasındadır.

Suntalam Kalitesi Neye Göre Belirlenir?

Sunta malzemesinin kaplanmış hali olan suntalam malzeme, kalite açısından esasen kaplanan suntanın ne kadar dayanıklı ve kaliteli olduğuna bağlıdır. Yani burada anlatılmak istenen, yüzey kaplaması işlemine tabi tutulan sunta ürünü ne kadar kaliteliyse suntalam da o kadar kaliteli ve dayanıklı olmaktadır.

Bununla birlikte, suntanın kaliteli olması gerektiği kadar aynı şekilde üzerine kaplanan yüzey kağıdının da mutlaka kaliteli malzemeden seçiliyor olması gerekmektedir. Her iki malzemenin de dayanıklı olanlar arasından seçilmesi sonucunda suntalam ürünü de otomatikman kaliteli bir ürün olmaktadır.

MDF ile Sunta Arasındaki Farklar Nelerdir?

Piyasada hem farklı ortamlar için üretilen mobilyalarda hem de çoğu dekorasyon trendi için kullanılan başlıca iki ürün MDF ve suntadır. Bu ürünlerin kaplanarak farklı desenlere sahip kılınmasıyla da MDFLam malzemesi ve suntalam malzemesi ortaya çıkartılır. İçerik olarak ham maddelerinin farklı olmasından dolayı, MDF ile sunta arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir;

  • MDF malzemesi odun liflerinden üretilirken sunta malzemesi odun talaşlarından üretilir.
  • Sunta daha yoğun bir malzemeden üretildiğinden dolayı, MDF malzemesine göre daha hafif haldedir.
  • MDF, lifli bit yapıya sahip olduğundan suntaya göre daha güçlü bir malzemedir.
  • Suntaya nazaran MDF, sunta malzemeye göre daha rahat boyanabilir ve aynı zamanda kesim işlemine sokulduğunda daha rahat işlem gerçekleştirilir.
  • MDF, sunta malzemesine göre daha çok neme ve suya dayanıklı bir ürün çeşididir.

Detaylı Bilgi İçin: https://www.yildizentegre.com/tr

Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor
Yer fıstığının kabuğu da değerlendiriliyor
Çevrecilerden sunta fabrikasına kirlilik protestosu
Çevrecilerden sunta fabrikasına kirlilik protestosu
Kamyonetteki Suntaların Altında Kalarak Öldü
Kamyonetteki Suntaların Altında Kalarak Öldü
SUNTA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINDA MUTLU SON
SUNTA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINDA MUTLU SON
Su geçirmez sunta yaptılar
Su geçirmez sunta yaptılar
Sunta fabrikası alev alev yandı
Sunta fabrikası alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
SuntalamYıldız EntegreMDFLamSuntalam Malzeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cisco’dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama
Cisco’dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama
Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu
Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu
Bien Bilecik'te Bilgi Evi açtı
Bien Bilecik'te Bilgi Evi açtı
Ev Dışı Tüketim Güvenilir Eller’e Emanet
Ev Dışı Tüketim Güvenilir Eller’e Emanet
Hedef sıfır karbon ayak izi
Hedef sıfır karbon ayak izi
İşyeri alışverişinde sepet ortalaması yüzde 18 arttı
İşyeri alışverişinde sepet ortalaması yüzde 18 arttı
Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor
Bayer Tüketici Sağlığı’nın "Sen’li Yaşlar" Projesi Ödüle Doymuyor
Alkin: Enflasyon bu sefer şaşırttı
Alkin: Enflasyon bu sefer şaşırttı
TSKB 2019 yıl sonu itibarıyla ekonomiye 36 milyar TL katkı sağladı
TSKB 2019 yıl sonu itibarıyla ekonomiye 36 milyar TL katkı sağladı
Türkiye’deki fabrikalar kabuk değiştiriyor| Makinalar kendi arasında haberleşecek
Türkiye’deki fabrikalar kabuk değiştiriyor| Makinalar kendi arasında haberleşecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim