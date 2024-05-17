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Tarımın umudu gençlerde | İhracat için gençler tarlaya gelmeli

Türkiye, tarım ürünleri ihracatını gençler sayesinde 35 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkaracak

17 Mayıs 2024 Cuma 14:34
Tarımın umudu gençlerde | İhracat için gençler tarlaya gelmeli







Türk tarımı gençler sayesinde ihracat rekoru kırabilir


Türkiye’de 85 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 15’inin gençler oluşturuyor. Yıllık 35 milyar dolar tarım ürünleri ihraç eden Türkiye, tarım sektöründe gençlerin daha etkin katılımıyla tarım ürünleri ihracatını 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ege Bölgesi’nin btikisel ürün ihracat lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, gençleri tarım sektörüne kazandırmak için “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nı 2024 yılında ikinci kez düzenledi.

Türkiye’nin dünyanın gıda ambarı kimliğini koruyabilmesi için gençlerin tarım sektöründe daha yoğun bir şekilde yer almalarının zorunluluk olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nı bu gerekçelerle 2022 yılında başlattıklarını, projenin ikinci ayağını da 2024 yılında gerçekleştirdiklerini paylaştı.

Türk tarım sektöründe yaş ortalamasının 60 yaşa doğru ilerlediğini aktaran Uçak, “Tarım sektöründe gelişen teknolojiye ayak uyduracak gençlerin yer alması gerekiyor. Bu sayede verimliliğimizi artıracağımız gibi, yapay zekanın sunduğu olanakları kullanarak kalıntısız güvenli gıda üretecek gençlere ihtiyaç var. Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nın ikinci ayağında gıda mühendisliği ve ziraat mühendisliği mezunu ya da öğrencisi 82 gence uzman isimler … eğitimleri verdi. İşletme ve bahçe ziyaretlerinde bulundular. 4 haftalık eğitimler sonrasında sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, tarımda tasarruflu su kullanımı, yenilikçi ürünler temalı bize çok güzel sunumlar yaptılar. Kendilerinden gıda kayıplarını önleyecek, tarımda ürün çeşitliliğini artıracak, verimliliği zirveye çıkaracak yeni projeler geleceğine inanıyoruz. Bu sayede Türkiye 35 milyar dolar seviyesindeki tarım ürünleri ihracatını 50 milyar dolara taşıyacak” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk Çiftçisi Milletin Efendisidir” sözüyle çiftçilerin toplum için öneminin altını çizdiğini, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." Sözleriyle de gençlere duyduğu güveni dillendirdiğine vurgu yapan Uçak, sözlerini şöyle tamamladı; “Gençlerimiz göğsünü gere gere ben çiftçiyim diyebilmeli. Çiftçiliğin ve üretimin ne kadar kıymetli bir eylem olduğunu pandemi döneminde tüm dünya gördü. Üretmeye, ihracat yapmaya, dünyanın gıda ambarı konumumuzu sürdürmeye gençlerimiz sayesinde devam edeceğiz. Tarımda dijitalleşme, akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilirlik konuları gençlerin liderliğinde, Türk tarımının sadece bugününü değil, yarınını da garanti altına alacaktır. Gençlerin enerjisi ve yaratıcılığı ile tarımda devrim niteliğinde değişimlere imza atabiliriz. Unutmayın ki, toprak bizim en değerli mirasımızdır ve bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak bizlerin görevidir. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımımızı kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
EIBTarımTürk Tarımı
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