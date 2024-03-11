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TAV'ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb  havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) ASQ ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

11 Mart 2024 Pazartesi 10:35
TAV'ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında






TAV'ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın işlettiği  İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Üsküp ve Zagreb  havalimanlarıHavalimanı Hizmet Kalitesi” (Airport Service Quality ASQ) programı kapsamında ödüllendirildi. 

İzmir Adnan Menderes, Üsküp ve Milas-Bodrum havalimanları yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçildi. İzmir Adnan Menderes aynı zamanda havalimanlarının geçiş kolaylığı performanslarını değerlendiren “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde ödül aldı. “Avrupa’nın En Temiz Havalimanı”, “Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı” ve “Avrupa’nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorilerinde de ödüllendirilen İzmir Adnan Menderes, tüm bölgelerden toplam beş  kategoride ödüllendirilen dokuz havalimanından biri oldu. Zagreb Havalimanı ise “Avrupa’nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisindeki ödülüyle, son 10 yıl içinde beş yıllık bir süre zarfında birden fazla ASQ ödülü kazanan havalimanlarının yer aldığı ACI World Genel Direktörü’nün Mükemmellik Listesi'neki (Roll of Excellence) sekiz havalimanı arasına ismini yazdırdı.

ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller 23-26 Eylül 2024 tarihlerinde ABD’nin Atlanta  kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak "TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl havalimanlarımızda toplam 96 milyon yolcuya hizmet verdik. Dört havalimanımızın, farklı kategorilerde doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle müşteri deneyimi kalitesi açısından dünyanın en iyi havalimanları arasında  yer almasından  mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum” dedi.   

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek için araçlar sunuyor.  2006 yılında başlatılan ASQ, 109 ülkede 400'ün üzerinde katılımcı havalimanı ile dünyanın önde gelen havalimanı yolcu memnuniyeti programı olarak adlandırılıyor. ASQ kazananları dünya genelinde 595 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirlendi.

TAV Havalimanları hakkında

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliğinde küresel bir marka olan TAV Havalimanları, 2023’te 96 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket Türkiye, K. Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan’da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor. TAV Havalimanları iştirakleriyle gümrüksüz mağazacılık, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, bilişim, özel güvenlik ve ticari işler olmak üzere havalimanı operasyonun her adımında entegre hizmet sunuyor. Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor. TAV Havalimanları 2050’de net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. 

Son Güncelleme: 11.03.2024 11:20
Anahtar Kelimeler:
TAV
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