

Tavada Tavuk, beyaz eti renkli lezzetlerle harmanladı büyüme rekoru kırdı



Türk gıda sektöründe beyaz et üretimi, değişen tüketici profiline uygun olarak küresel rekabet gücüne kavuşuyor. Son 5 yılda 4 ülke ve 30 şehirde 55 şubeye ulaşan Tavada Tavuk İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 yılı hedeflerini açıklarken üretim miktarını yüzde 50 oranında artıracaklarını söyledi.

Türkiye'de klasik restoran işletmeciliğinden daha aktif daha fazla operasyonel yönetim yapısına yöneldiklerini ifade eden Gürbüz şu bilgileri verdi;



"2014 yılında ilk şubemizi açmanın üzerinden 5 yıl geçti. Bu süre içerisinde sürekli kendimizi yeniledik. Beyaz et sektöründe kendi tarzımızı oluşturduk. Tavada Tavuk konsepti yeni nesil yatırımcılara da örnek oldu. 5 yıllık süreyi geride bırakırken önümüzdeki yıl şube sayımızı ve yurt dışı ağımızı ikiye katlamaya hazırlıyoruz."

KENDİ AR-GE MUTFAĞIMIZ VAR

Tavada Tavuk'un profesyonel yöneticiler ve gıda sektörüne hakim uzmanlarla çalıştığına işaret eden Gürbüz, "Kendi Ar-Ge mutfağımızı kurduk. Sektörde bu konuda öncüyüz, kendi mutfağımızda geliştirdiğimiz lezzetleri şubelerimize göndermeden önce çok farklı testlere tabi tutuyoruz. Tabi en önemlisi ortalama bir lezzet oranını tutturmak ve farkı yakalamak. Müşteri portföyü en geniş en renkli kesime sahibiz. Sosyal medyanın fenomen yemek türleri Tavada Tavuk mutfaklarından çıkıyor." Dedi.

TÜRKİYE'NİN TAMAMINI TAVADA TAVUK LEZZETİYLE KAPSAYACAĞIZ

Türkiye'nin yüzde 35'inde şubeleşme sürecini tamamladıklarını söyleyen Tavada Tavuk İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, "Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 50'sine ulaşmak istiyoruz. Ama asıl hedefimiz Tavada Tavuk lezzetiyle Türkiye'nin tamamını kapsama alanımız içine almak. Aylık üretimimiz şimdilik 60 ton, bu miktarı yüzde 50 oranında artıracağız. Kapasitemizi daha da yükseltecek yeni yatırım anlaşmaları imzaladık. Yurt dışı yatırımlarımız rekabet gücümüzün yüksek olduğunu gösteriyor. Avrupa ve orta doğu pazarlarında daha fazla büyümeye hazırlanıyoruz." Şeklinde konuştu.

TARZ ARAYAN YATIRIMCILARA FARKLI SEÇENEKLER SUNUYORUZ

Franchise konusuna da değinen Akın Gürbüz, "Beyaz et sektörüne farklı tatlar katan Tavada Tavuk'un yeni yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu söylemek istiyorum. Gıda sektöründe tarzı olan yatırım aracı arayanlar bizi tercih ediyor. Tavada Tavuk gençler arasında son derece popüler bir marka haline geliyor. Havalı mekan tasarımımız lezzetli ürünlerimizle tüketici dostuyuz, yatırımcı dostuyuz." Dedi.