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Teknolojiye yatırım yapahlar daha hızlı büyüyor

Deloitte, ‘Teknoloji Fast 50’ programının Türkiye ayağını açıkladı. Listede yer alan şirketler EMEA Fast 500 Programı’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:40
Teknolojiye yatırım yapahlar daha hızlı büyüyor


Teknolojiye yatırım yapahlar daha hızlı büyüyor


Uluslararası vergi,denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği ‘Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 ‘ programının sonuçları açıklandı.Şirketlere, Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan teknoloji dünyasının yıldızlarını bir araya getiren programda Anadolu’nun ilk teknoloji yatırımını alarak dikkatleri üzerine çeken biletall.com da listeye girerek önemli bir başarı elde etti.Şirket geçtiğimiz yılda ‘Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018’ve‘Deloitte Technology Fast500 EMEA’ listelerine girerek başarısını taçlandırmıştı.

Dünyaca ünlü denetim şirketi Deloitte, ‘Teknoloji Fast 50’ programının Türkiye ayağını açıkladı. Listede yer alan şirketler Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da aday olarak Türkiye’yi temsil edecekler. Açıklanan listeye göre şirketlerin 37’si yazılım, 4’ü Fintech, 3’ü donanım, 2’si çevre teknolojileri ve 3’ü çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin ortalama büyüme oranı yüzde 748 oranındayken ihracata katkısı yüzde 11 civarında.Raporda dikkat çeken bir başka detay da firmaların yaşları. 5 ile 10 yaş arasında 24 şirket bulunurken 20 yaşından büyük şirket sayısı ise 4.

Yaşadığımız dijital çağda gelişen teknoloji ile birlikte iş yapış şekillerimizde değişti. Günümüzde teknolojiye yatırım yapan işletmelerin her zaman bir adım önde olacağını dile getiren biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Teknolojiye yatırım yapmayan firmalar ticari hayatta başarıya ulaşamıyor. Hedefleri olan ve şirketini geleceğe taşımak isteyen şirketler dünya markalarıyla global pazarda rekabet edebilmek için AR-Ge faaliyetlerine her geçen gün daha da önem veriyor. Teknoloji Fast 50 Türkiye 2019 raporunda da bunu net bir şekilde görebiliriz. Listeye giren firmalar 2018 yılında Ar –ge faaliyetleri için toplam 2 milyar 534 milyon TL harcarken bu rakam 2016 yılında 1 milyar 642 milyon seviyerindeydi. Ülkelerin güçlü bir ekonomiye sahip olmalarında bu konu büyük ise önem taşıyor. Anadolu’nun uğruna inanıyoruz. 1 çalışan ile 10 milyon TL ciro elde ederek yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çeken şirketimizin böyle önemli bir listeye girmesi bizleri onurlandırdı “ifadelerini kullandı.

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