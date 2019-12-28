TESK tüketicileri uyardı, Bayat ve kalitesiz kuruyemişten uzak durun



ANKARA- Kuruyemişin en taze ve en uygun olanı bakkal ve kuruyemişçi esnafında olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler tüm esnaf ve sanatkârımızı olumsuz etkilediği gibi kuruyemişçi esnafımızın da ekmeğini böldü. Yeni yılın yaklaşması ve yılbaşının vazgeçilmez çerezlerinden olan kuruyemişleri alırken çok dikkatli olunmalı. A’dan Z’ye satmadıkları ürün kalmayan büyük ve zincir marketler kuruyemişi hem çok pahalı hem de düşük kalitede satıyor. Yeni yılı fırsat bilip elde kalan günü geçmiş ürünleri piyasaya sürüyorlar. Kuruyemişin en taze ve en fiyatı uygun olanı bakkal ve kuruyemişçi esnafımızda mevcut” dedi.

-“KURUYEMİŞÇİ ESNAFIMIZ DA ZİNCİR MARKETLERDEN ZARAR GÖRÜYOR”

Zincir marketlerin tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkâr gibi kuruyemişçi esnafını da olumsuz etkilediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’nin dört bir yanını saran, nerede ise her ilçede her mahalle ve sokak aralarında muhakkak şube açan zincir marketler ile metropol şehir ve noktalarda açılan AVM’ler tüm sektörlerdeki esnafımızın ekmeğini böldüğü gibi, kuruyemişçi esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Hazır paketli, üretimi aylar öncesinde yapılmış, içerisinde ne olduğunu görmeden bilmeden aldığımız ve üstelik de normalin iki-üç katı fazla fiyatta olan kuruyemiş satıyorlar. Halbuki kuruyemişin en tazesi ve en uygununu istenilen miktarda kuruyemişçi ve bakkal esnafımızdan hem de ürünün tadına bakarak alınır. Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde o akşam için hazırlık ve alışveriş yapan vatandaşlarımız boşu boşuna çoğu bayat ve pahalı kuruyemişi büyük marketlerden alarak zarara girip sağlıklarını tehlikeye atmasınlar” diye konuştu.

-“KURUYEMİŞTE YERLİ ÜRETİCİ VE ESNAF DESTEKLENMELİ”

Kuruyemiş fiyatlarında artış olduğunu ve maliyetlerin arttığının altını çizen Palandöken, “Kişi başı kuruyemiş tüketimimiz 9 kg civarı. Çok sevdiğimiz ve sık tükettiğimiz bu ürün grubunda maalesef geçtiğimiz yıla göre bu yıl birçok kuruyemiş ürünlerinde çeşitli oranlarda artış oldu. Dolayısıyla kuruyemişçi esnafımızın da maliyetleri büyük oranda arttı. Fiyatlar artınca talep de azalıyor. Hem yerli üretici hem kuruyemişçi kaybediyor. Yerli üretimin düşmesi ithal ürünlerin artmasına neden oluyor. Ceviz, badem, soslu fıstık gibi birçok kuruyemiş ürünü farklı ülkelerden yüksek oranda ithal ediliyor. İthal ürünleri daha da pahalıya satan büyük marketler yerine kuruyemişçi ve bakkal esnafı tercih edilirse vatandaşlarımız kaliteli kuruyemişe daha kolay ve ucuz ulaşmış olur. Böylece yerli ürün tercih edildiğinde üreticimiz desteklenmiş olur. Yerli üretici ne kadar fazla desteklenirse maliyetlerde o oranda düşmüş olur. Düşen maliyetlerde tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır” şeklinde söyledi.

