Toptan ikinci el kıyafet nereden alınır? İkinci el toptan kıyafet fiyatları?

Hayat pahalılığı dar gelirli aileleri ve tabi özellikle gençleri vurdu. Türkiye genelinde ünlü markaların zincir mağazalarında ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar vatandaşları yeni arayışlara itti. LC Waikiki, ikinci el ürün satma girişimi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olsa da, bu konuda Türkiye ve dünyada çok sayıda işletme yıllardır büyük gelirler kazanarak önemli bir sektörün öncüsü oldu.

Avrupa'da başta İngiltere, Almayna, Fransa ve yoğun olarak İspanya'da ikinci el kıyafetleri kıta içinde toplayarak satışa hazır hale getiren şirketler, Türkiye'den toptan ikinci el ürün arayanlar için oldukça cazip görünüyor.

Toptan ikinci el marka ürünleri nereden bulabilirim? Türkiye'ye en yakın toptan tedarik kaynağı AB ülkeleri ile İngiltere.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya 'da organize olmuş şirket ve derneklerden

ve başta olmak üzere 'da organize olmuş şirket ve derneklerden İngiltere ana karasında toplum yararına çalışan STK'lar ile şirketlerden

Amerika'da bu konuda oldukça yaygın tedarikçi ağlarından

Japonya, Malezya ve Çin gibi uzak doğu ülkelerinden (Beden sorunu olduğunu aklınızdan çıkarmayın)

Toptan ikinci el kıyafetleri nasıl tasnif ediliyor? Ülkesine ve kıyafetin türüne göre ikinci el kıyafetlerin fiyatları değişiklik gösteriyor Kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri ana kategori sınıflandırılıyor.

ve kıyafetleri ana kategori sınıflandırılıyor. Bu kategoriler ise iki ortak mevsime göre tasnif ediliyor.

İlkbahar Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimleri bu sınıfta yer alıyor.



Toptan ikinci el kıyafetlerin fiyatları nasıl belirleniyor? Kategorilere ayrılan ikinci el giysilerin fiyatları bazı mağazalarda 3, bazı şirketler tarafından dört ayrı şekilde belirleniyor. Hiç giyilmemiş, ya da çok az giyilmiş ikinci el kıyafetler

Çok az giyilmiş ya da az kullanılmış kıyafetler

Giyilmiş fakat temiz ütülü elbiseler

Çok kullanılmış, markası bile görünmeyen giysiler (Genellikle yıkanmış)

Toptan satış fiyatlandırmaları tüm AB ülkelerinde bu şekilde belirleniyor. Fiyatlar bazı ülkelerde ton başına kilogram ürteci olarak konulurken, bazı şirketler 100 kilodan az olmamak üzere 300 kiloya kadar paletlenmiş şekilde aracı şirkete gümrüklemesini yapıyor. Toptan satışlarda tüm bedenler eşit olarak yer alır. Büyük bedenler için de bazı şirketler ayrı satış yapıyor.

İNGİLTERE'DE TOPTAN İKİNCİ EL SATIŞ FİYATI

İngiltere'de bazı toplum yararına dernekler ile bu derneklerle birlikte çalışan şirketler son kullanıcılardan oldukça ucuz fiyatlara toplanan kıyafetleri dünyanın pek çok ülkesine satıyor. İngiliz şirketler ünlü markalara ait etiklerin bulunduğu ürünleri ek bir kategoride paketlemeyi unutmuyor. Bu ürünler arasında hiç kullanılmamış, mağaza ambalajını koruyor bile olabilir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ikinci el ya da vintage mağazaların sattığı pahalı marka ürünü ikinci el kıyafetleri daha çok İngiltere'deki bu şirketlerden satın alıyor.

Kilosu 12 Sterlin ile 1 sterline kadar İngiltere'den ürün almak mümkün. Bir gömlek, tşört, pantolon, mont, etek, çocuk kıyafeti ağırlığını göz önüne alırsanız, kilo içinde kaç ürün çıkabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bir tişört 150, gömlek 200 -250 gram arasında değişebilir. Bir kilo içerisinde en fazla 7 - 8 adet tişört, 4 ya da 5 gömlek, bedenine göre en fazla 2 - 3 pantolon çıkabileceği hesabını kolayca yapabilirsiniz.

İngiltere'deki satış fiyatları diğer Avrupa ülkelerindeki ürün fiyatlarından yüzde 25 ila 50 arasında daha pahalı gelebilir. Ancak İngiliz ikinci el piyasasına ürün sağlayan tüketicilerin ünlü ve kaliteli markaları tercih ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Ünlü bir mağazanın 150 Sterlin'e sattığı gömlek de, satın aldığınız paletin içinde yer alabilir. Bu çok sık rastlanan bir durum.

Mevsimine göre İngiltere'de bazı şirketler, Türkiye'de doğrudan adrese teslim satış yapabiliyor. İngiltere'de bir kaç şirkeç Türkiye'deki gümrük mevzuatına uygun paket ve kargo sürecini alıcının kapısına kadar üstlenebiliyor. Bu konuda haberin detayında iletişim bilgisini bulabilirsiniz.

İngiltere



Toptan ikinci el kıyafetler konusunda İngiltere ve İspanya piyasası hakkında detaylı bilgi almak için bu e-posta adresine Türkçe yazarak bilgi alabilir, ürün fiyatları ve tedariki konusunda işbirliğine gidebilirsiniz.

info@ctchit.com

https://www.vinted.co.uk/

https://www.tradera.com/category/301741

https://www.tradera.com/category/1630



https://textradeuk.com/en/unsorted-door-to-door-clothing-wholesale/

https://www.cash4clothesuk.org/

https://www.shpock.com

https://everytopbrand.com/pages/shipping (ingiltere) (Bu şirket sattığı ürünlerin taşınması ve tüm resmi işlemlerin yapılabilmesi için 500 Sterlin üzerindeki alışverişlerde özel fırsatlar sunduğunu belirtmekte)

https://rakitex.com/

Toptan ürün satıyor ancak ürünler ve fiyat bilgisi hakkında sadece alıcılara bilgi veriyor. İnternet sitesi üzerinde iletişim bilgileri var.

İSPANYA VE DİĞER AB ÜLKELERİNDE 2. EL KIYAFET FİYATLARI

Haberin başında belirttiğimiz kategorilerin benzerleri İspanya'daki tedarikçiler için de geçerli. İspanyol satıcılar, ilkbahar ve yaz kıyafetleri için kilosu 1 Euro ile 10 Euro arasında fiyat talep ediyorlar. İspanya'daki bazı şirketler alıcı adresine doğrudan gümrükleme yaparak yasal işlemleri yapma konusunda deneyim kazanmış. Bu arada konuyu internetten araştırırken çok sayıda ünlü İtalyan moda markası ürünlerinin İspanyol şirketler tarafından Türkiye'ye gönderildiğini farkettik. Stefano Ricci marka bir montun toptan paletler içinde kilosu 10 Euro'dan satıldığını düşünürseniz (Mağaza satış fiyatı bazı ülkelerde 400 Dolar civarında) işin kar marjının oldukça yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Almanya, Fransa ve İtalya'da ise aynı kategorilerde tasniflenmiş ürünleri 2021 ekim ayı fiyatlarına göre kilosu 1 Euro ile 9 Euro arasında temin etmek mümkün. Son güncelleme ile satış fiyatlarını haberin devamında verdiğimiz internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Almanya'dan tedarik edilen ve Alibaba.com üzerinden kilosu 2 dolara kadar ikinci el kıyafet bulmak da mümkün. En az bir ton satış şartı ile yürütülen ticaretin tüm yasal süreci alıcı tarafından yürütülmesi gerekiyor. Alibaba üzerinden konuyla ilgili şu linkten bilgi edinebilirsiniz.

https://www.ukfashionshop.be/

https://de19012347851nvyu.trustpass.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_index.88.15

https://www.vintage-wholesale-berlin.com/

İKİNCİ EL TOPTAN SATIŞINDA KARŞINIZA ÇIKAN MARKALAR

Tanınmış bütün ünlü pahalı markalara ait ürünler satın aldığınız palet içinde yer alabilir. Hatta bazı google yorumlarında gelen ürünlerin ceplerini mutlaka kontrol etmeniz tavsiye ediliyor. Bir yorumcu satın aldığı ceketin içinde para, bir başka yorumcu ise altın yüzük bulduğunu yazmış.

Zara, George, Pep&Co, Burbery, River Island, Converse, Calvin Klein, Adidas, Nike, Dr. Marten, Disney

Cyrillus, The Kooples, Wed'ze, Maje, Vertbaudet, Comptoir des Cotonniers, Esprit, Decathlon, Etam, Cache Cache, Pull & Bear

Vans, Bonobo, Jules, Popsy, Brandy Melville, Urban Outfitters, Hard Rock Café, Pandora ve Select markalarına ait ürünler satın alınan paletlerde çıkabiliyor.



İngiltere ve İspanya'dan kullanılmış toptan ikinci el kıyafet almak isteyenler info@ctchit.com e-posta adresiyle Türkçe iletişim sağlayabilir.

Diğer ülkeler için aşağıdaki internet sitelerinden faydalanabilir.

İsveç'ten ikinci el kıyafet satın almak isteyenler şu adresten bilgi alabilir. Ancak buradaki fiyatlar diğerlerine göre biraz daha pahalı

https://www.myrorna.se/shop/sida/16/

Kullanılmış ikinci el kıyafetler konusunda merak ettiklerinizi yorum bölümüne yazarak katkıda bulunabilirsiniz.



https://www.vintage-wholesale-berlin.com/ Almanya

İtalyan şirket, özellikle mont, kaban gibi giysilerde fiyatları oldukça iyi. Ürün kalitesi konusunda durum nedir bilmiyoruz. Ancak kilosu 6 ile Euro'ya deri ceketler satıyor. 23 kiloluk markalı erkek sweatshirt paketini 280 Euro'dan müşteri bulduğunu yazıyor. 27 kilo ağırlığında bir başka palette ise kadınlar için karışık simli kıyafetlere 214 Euro talep ediyor.

Aynı mağazada Vintage 70'li yılların Kadın Koyun Derisi Mont kilosuna ise 7 Euro istenmişb Paketin ağırlığı ise 7 KG.



https://www.vintagekilowholesale.com/shop/



Fransa

https://www.lespetitesmainsdulimousin.com/

https://www.eureka-fripe.com/army/ (Bu şirket diğer toptancılardan farklı olarak askeri kıyafetler de satıyor, Fransa'da oldukça popüler ve eski)

http://www.fashion-stock.eu/

Bu şirket ürünlerini markalara göre tasnif etmiş.

Belçika

https://batrade.be/ (Bu şirket hakkında google mapste çok sayıda olumsuz yorum var, geri dönüşleri hemen hemen hiç olmamış)



Hollanda

https://www.vintage-clothing-wholesale.com/

Amsterdam merkezli şirket Türkiye'ye en az 30 kiloya kadar ürün gönderiyor. Kilo fiyatları 4 Euro ile 11.99 arasında değişiyor. Şirket aksesuar, ayakkabı ve vintage ürünlerde oldukça iddialı görünüyor. Satışa koyduğu ürünler arasında ünlü markalar ve moda giysiler yer alıyor. Google maps yorumları orta düzeyde.

http://www.marbousedclothing.nl/