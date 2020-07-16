Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

TSB Başkanı Atilla Benli | Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı

Türkiye Sigorta Birliği emeklilik için birikim alışkanlığının önemini hatırlattı  

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
TSB Başkanı Atilla Benli | Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı

“Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz”

Covid-19 öngörülemeyen risklerin hayatın bir parçası olduğunu ve birikime sahip olmanın herkes için önemini bir kez daha hatırlattı. Birikim yaparak geleceği güvence altına almanın özellikle emeklilik dönemi için temel ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği, pandemi döneminde de birikimlerinden vazgeçmeyenlerin uzun vadede kazançlı olacağını belirtti.

Pandemi döneminin bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirmelerine sebep olduğunu ifade eden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

“Covid-19 ile birlikte birikim yapmanın önemini bir kez daha gördük. Bu dönem hem tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hem de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren birikim yapma alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini gösterdi. Bu doğrultuda, özel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve fon performansıyla emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için bugünden hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Emeklilikte refah kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı da tasarruf alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve birikim yaparak geleceklerini güvenceye almaya davet ediyoruz.”

Özel emeklilikte fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı

Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkat çeken Benli, “Uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES deki toplam fon büyüklüğü 2019 yıl sonundan bu yana 19,2 milyar TL’lik artışla 138,3 milyar TL’yi aştı. Bu büyüklüğün 19 milyar 566 milyon TL’lik kısmın devlet katkısı fonlarından geldi” dedi.

2017 yılında hayatımıza giren Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğü Haziran sonu itibarıyla, 2019 yılsonu verilerine göre 1,7 milyar TL artışla toplamda 9 milyar 863 milyon liraya ve sistemdeki çalışan sayısı 104 bin 19 çalışan artışla 5 milyon 458 bin 261’e yükseldi. Böylece özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aklımızda 150 şifre ile geziyoruz
Aklımızda 150 şifre ile geziyoruz
Parke Seçiminde Yeni Dönem | Artırılmış gerçeklikle parke seçme dönemi
Parke Seçiminde Yeni Dönem | Artırılmış gerçeklikle parke seçme dönemi
Doğrudan satış sektöründen 30 bin kişiye istihdam imkanı
Doğrudan satış sektöründen 30 bin kişiye istihdam imkanı
CuEngine Turkey ile en çok satış Çin’e gerçekleşti
CuEngine Turkey ile en çok satış Çin’e gerçekleşti
Sabancı vakfından hibe desteği alacak 8 proje belli oldu
Sabancı vakfından hibe desteği alacak 8 proje belli oldu
Kiraz ihracatından yeni rekor | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara koşuyor
Kiraz ihracatından yeni rekor | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara koşuyor
TİM Başkanı İsmail Gülle | 15 Temmuz uyanışını rekorlara çevirdik
TİM Başkanı İsmail Gülle | 15 Temmuz uyanışını rekorlara çevirdik
Liv Hospital, ABD'li çocuk hastanesi ile güç birliğine gitti 
Liv Hospital, ABD'li çocuk hastanesi ile güç birliğine gitti 
En büyük 500 sanayici şirketin 88'i Egeli ihracatçılardan oluştu
En büyük 500 sanayici şirketin 88'i Egeli ihracatçılardan oluştu
A101’de 15 - 22 Temmuz haftası teknolojik ürün fiyatları
A101’de 15 - 22 Temmuz haftası teknolojik ürün fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim