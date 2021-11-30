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Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı

HSBC Türkiye Teknoloji ve Hizmetlerden Sorumlu  Genel Müdür Yardımcılığına 15 Kasım 2021 itibarıyla Tuğçe Bora Kılıç atandı

30 Kasım 2021 Salı 10:14
Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı

Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı


 

2018 yılından bu yana HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık İş Performansı Grup Başkanlığı görevini yürüten Tuğçe Bora Kılıç, 15 Kasım 2021 itibarıyla HSBC Türkiye Teknoloji ve Hizmetlerden Sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak atandı.

Tuğçe Bora Kılıç Hakkında

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuğçe Bora Kılıç, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Ünivesitesi’nde İletişim Stratejileri alanında tamamladı. Bankacılık sektöründe 20 yıllık deneyimi bulunan Kılıç, kariyerine 2002 yılında BNP Paribas, Cetelem Türkiye Proje Süpervizörü olarak başladı. 2007-2008 yılları arasında Societe Generale İş Geliştirme ve Satış Destek Müdürlüğü ardından, 2008-2010 yılları arasında Accenture Türkiye Kıdemli Danışman görevini üstlendi. HSBC Türkiye bünyesine 2010 yılında Alacak Yönetim Operasyonları, İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Müdürü olarak katılan Kılıç, 2013-2018 yılları arasında Birikim Risk Yönetimi Kıdemli Yöneticiliğini üstlendi. Kılıç, HSBC Türkiye Teknoloji ve Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmadan önce 2018 yılından bu yana HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık İş Performansı Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu. 

Anahtar Kelimeler:
HSBC
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