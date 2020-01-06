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Turizmde Hedef 104 Milyon turist

TTYD tarafından TÜSİAD işbirliği ile hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu”, Conrad İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı

06 Ocak 2020 Pazartesi 19:07
Turizmde Hedef 104 Milyon turist

Turizmde Hedef 104 Milyon turis
  
 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu”, Conrad İstanbul Bosphorus’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan turizm sektörü özelinde belirlenen dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda, 2033’te 104 milyon turist ve 119 milyar dolar turizm geliri elde edilebileceği belirtiliyor.

   Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yaptığı etkinlikteiki kurumun işbirliğinde hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu” açıklandı. 2017 yılının Mayıs ayından bu yana üzerinde titiz bir çalışma gerçekleştirilen, turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılması, kişi başı turizm gelirinin artırılması amacıyla hazırlanan rapor, gerçekçi analizler ve stratejik dönüşüm senaryoları içeriyor.

   TTYD Başkanı Oya Narin;raporda, turizm sektörünün ülke kalkınmasının taşıyıcı gücü olma potansiyeline sahip olduğunun analitik olarak teyit edildiğini belirterek, dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibariyle, gelen turist sayısının 104 milyona, Türkiye turizm gelirinin 119 milyar ABD dolarına, kişibaşına turist harcamasının 1.150 ABD dolarına çıkabileceğini söyledi. Narin, aynı şekilde senaryolara göre ülkedeki işsizlik oranının yüzde 7,6’ya düşeceğini ve yaratılan ek turizm gelirinin dönem GSYİH artışını ortalamada 1,6 puan yukarıya çekeceğini öngördüklerini söyledi.

   TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de; sektörün sosyal ve teknolojik dönüşümlerden, değişen tüketici beklentilerinden de fazlaca etkilendiğini söyleyen Kaslowski, tüm bu değişikliklere uyum sağlamanın tedbirlere ihtiyaç duyduğunu, sektörün, kamu ve akademiyle işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin bu sorunlara çözüm bulunabilmesinde önemli bir katalizör olacağını söyledi.

   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneğince düzenlenen “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Tanıtım Toplantısı”nın açılışında yaptığı konuşmada, 2019 yılında 51 milyon turist, 34 milyar dolara yakın turizm geliri, kişi başı gecelik gelirde de de 71 dolar seviyesinin yakalanacağını, kesin rakamların ay sonunda açıklanacağını söyledi.

   Bu yıl ise bu rakamları yukarı çekerek 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Ersoy, 2023’te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri, kişi başı gecelikte de 91 dolar geliri hedeflemeyi planladıklarını anlattı.

   Bu hedefler için dünya ortalamasının çok üzerinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, bu büyümenin sağlanması için 2018 yılı sonunda turizmde bir politika değişikliğine gittiklerini ve turizm değişim stratejilerinin de bununla beraber hazırlandığını belirtti.

Son Güncelleme: 06.01.2020 19:20
Anahtar Kelimeler:
TüsiadTTYD
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