Türk halkı yoksullukta eşitlendi | Enflasyon Haziran'da çıldırdı





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Araştırma Grubu'na (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, aylık enflasyon 9.49 yıllık enflasyon ise 47.83 oldu. Böylelikle enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine çıktı. ENAG'a göre ise temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9.49, yıllık enflasyon yüzde 47.83 oldu.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı. Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü.

ÜFE, 3 YIL SONRA TÜFE'NIN ALTINA GERİLEDİ

Veriler üretici fiyatları tarafında da yukarı yönlü bir sıçrama olduğunu gösterdi. Buna göre Temmuz'da üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 8,23 arttı. Aynı dönemde yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 44,50 olarak gerçekleşti. Böylelikle yıllık üretici enflasyonu üç yıl sonra ilk kez tüketici enflasyonunun altına geldi.

ZAMLARI NEDENİYLE EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

TÜİK verilerine göre Temmuz'da aylık en yüksek artış gösteren harcama grubu yüzde 17,75 ile ulaştırma grubu oldu. Ulaştırmayı yüzde 13,61 ile sağlık; yüzde 11,92 ile lokanta ve oteller grubu izledi. Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu.

Yıllık olarak bakıldığında en hızlı artış yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller grubunda yaşandı. Bu grubu yüzde 75,95 ile sağlık; yüzde 60,72 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENAG: AYLIK ENFLASYON ÇİFT HANELERDE

Öte yandan akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı. Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1.13 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla yükseliş ise yüzde 22.08 ile Ulaştırma kaleminde gerçekleşmiştir.



023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69.21 oldu.

İSTANBUL ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1 Ağustosta açıkladığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,84 artarak yıllık yüzde 63.7’ye yükseldi.

Endeks 2022 yılı Kasım ayında yüzde 105.55 ile son 25 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra Haziran ayında 12 aylık çerçevede yüzde 55.19’a gerilemişti.