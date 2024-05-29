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Türk köylüsü yoksullaştı, okulsuz köylere yabancılar gelecek

Dünya Bankası ile imzalanan kredi anlaşmasındaki ‘mülteci koşulu’ konusunda iktidardan ses yok. Türk köyleri mültecilere peşkeş mi çekilecek?

29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:17
Türk köylüsü yoksullaştı, okulsuz köylere yabancılar gelecek






Türk köylüsü yoksullaştı, okulsuz köylere yabancılar gelecek


Trakya, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bu ülkenin bağımsızlığına, kalkınmasına, en acı günlerine ortak olan Türk köylüleri, kötü ekonomik koşullar, okulsuzlaştırılma gibi kasten ilan edilen yasalarla boşaltılırken, yerine şimdi sığınmacılar Dünya Bankası'nın şartlı kredi  desteğiyle yerleştirilecek. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Mustafa Çakır imzasıyla yayınlanan habere göre Dünya Bankası’ndan sağlanacak 35 milyar dolarlık kredi anlaşmasında 11 bin mültecinin tarımda istihdam şartının yer almasının ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine karşın iktidardan ses yok.


Kredi kapsamında Türkiye’ye beş yıl içinde toplam 35 milyar dolar finansman sağlanması öngörülüyor. Ancak kredi için öne sürülen şartlar içerisinde yer alan mültecilerle ilgili madde tartışılmaya devam ediliyor. 

Maddeye göre, 2028 yılına kadar toplam 22 bin istihdam yaratılacak. Bu istihdamın yüzde 30’u kadın, yüzde 50’si de mültecilerden oluşacak. Yani 11 bin mülteci tarımda istihdam edilecek. 

İş eğitiminde 2026 yılına kadar 36 bin kişilik artışın yüzde 20’si kadın, yüzde 25’i genç ve yüzde 50’si de mültecilerden oluşacak. Yine kredi anlaşmasına göre, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve seçilen bölgelerdeki Türk vatandaşlarının ekonomik fırsatlarının güçlendirilmesi için çalışma yapılacak. 


‘TARAFIMA DÖNÜŞ OLMADI’

Konuyu yaklaşık bir ay önce İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, TBMM Genel Kurulu’nda da gündeme getirmişti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de bakanın bilgi vereceğini söylemişti. 

Karakaş, geçen sürede Zengin’den de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan da bir geri dönüş olmadığını, kamuoyuna da bilgi verilmediğini dile getirdi. Karakaş, “Bu iddialar çok vahim. Bu kadar işsiz gencimiz varken yabancı uyruklu vatandaşlara kadro imkânı tanımaya hiç utanmıyor musunuz? Bu kapitülasyonlar gibi bir uygulama değil midir? Buna nasıl izin verirsiniz?” diyerek iktidara tepki gösterdi. 

Karakaş, “Bu yanlıştan geri adım atılması için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

AB’DEN TÜRKİYE’YE SURİYELİLER İÇİN 1 MİLYAR AVRO

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli mültecileri ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için 1 milyar Avroluk destek taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi” konulu 8’inci Brüksel Konferansı’nın sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi. 

AB’nin 2024 ve 2025 için Suriyeli mülteciler ve Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’deki savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik toplam 2.12 milyar avro taahhütte bulunduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KöylerKredi
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