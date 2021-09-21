Türk Mimarlığının Oscarı | TürkSMD ödülleri 5 Ekim'de

Türk Mimarlığının Oscarı | TürkSMD 14'ncü ödülleri 5 Ekim'de

TürkSMD 14’üncü Mimarlık Ödülleri, 5 Ekim’de sahiplerini buluyor. Cosentino’nun ana sponsorluğunu üstlendiği ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin organize ettiği etkinlikte, toplam 5 kategoride ödül verilecek.

Türk mimarlığının Oscarı sayılan “TürkSMD 14’üncü Mimarlık Ödülleri”, bu yıl Mimarlık Haftası’nda Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Cosentino’nun ana sponsorluğunda, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından düzenlenecek etkinlikte; TSMD Büyük Ödülü, TSMD Yapı Ödülü, TSMD Basın Yayın Ödülü, TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü ve TSMD Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam 5 kategoride ödül verilecek.

Ankara Pia Sera’da düzenlenecek törende, mimarlık ofislerinin yanı sıra yapı sektöründe yer alan yatırımcı, müteahhit, mühendis-müşavir ve yapı malzemesi üreticileri gibi farklı paydaşlar bir araya gelecek. Yapı sektörü için seçkin bir buluşma özelliği taşıyan etkinlikte kamu kurumları, akademisyenler ve yerel yönetim temsilcileri de yer alacak.

TürkSMD Başkanı Ali Osman Öztürk

“Ödül gecemiz için gerekli hazırlıkları tamamladık”

Bu sene 14’üncüsünü düzenledikleri mimarlık ödülleri için heyecanlı olduklarını dile getiren TürkSMD Başkanı Ali Osman Öztürk, “TürkSMD olarak mimarlık mesleğinin öne aldığı değerlerin yaygınlaşması, mimarlık kültürünün ve mimarlık mesleğinin uygulanmasının geliştirilmesi için çabalıyoruz. Bu kapsamda yapı sektöründeki sistem ve standartların yükselmesi, kentsel çevre bilincinin oluşması ve yapı sektörünün gelişmesi için 30 yılı aşkın süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki yılda bir düzenlenen ödül gecemiz için gerekli hazırlıkları tamamladık. Ödüller, gala gecemizde sahiplerini bulacak” dedi.

Cosentino Türkiye Ülke Direktörü Alper Şensan

Mimarlık hayal gücü kullanılarak yapılan önemli bir meslek

Etkinliğin ana sponsoru Cosentino Türkiye Ülke Direktörü Alper Şensan, “Gündelik hayatın koşuşturması içinde fark edilmese de hayatımızın her anına dokunan kişidir ‘Mimar’. Hayata geçirdikleri tasarımların yarattığı ekosistem içinde yaşıyoruz ve esasen yaşantılarımızın güzelleşmesi, kolaylaşması veya tam tersi şekilde özensiz tasarımlar ile zorlaşmasının altında her zaman mimari yatmaktadır. Başarılı bir mimarın hayalinden gerçeğe dönen mekanların, insan hayatına katkısı yadsınamaz. Cosentino olarak bizler de mimarların elini güçlendirmek, tasarımlarının gerçeğe dönüşmesinde katkıda bulunmak, dolayısıyla yaşantılarımızı güzelleştirmek için çalışıyor ve bu eksende ürünler geliştiriyoruz. Birbirinden başarılı projelerin öne çıkması adına düzenlenen TürkSMD 14’üncü Mimarlık Ödülleri’ne ana sponsor olduğumuz için mutluyuz. Yarışacak olan şahane projelerin yaratıcılarını şimdiden tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Cosentino Group Hakkında

Merkezi İspanya'da bulunan Cosentino Group, mimari ve tasarım amaçlı yenilikçi yüzeylerin üretim ve dağıtımını yapan global bir aile şirketidir. Sektöründe dünya çapında lider olan Cosentino Group, yenilikçi yaklaşımlar ile trendleri belirleyen ve insan hayatına değer katan çözümler tasarlamaktadır. Bu vizyon dahilinde, sıra dışı ve öncü ürünler olan Silestone, Dekton ve Sensa gibi ileri teknolojiye sahip ürünleri geliştirmiş ve mimari alanlarda eşsiz tasarımların yaratılmasını sağlamıştır. Grup, kalkınmasını uluslararası genişlemeye, yenilikçi bir araştırma ve geliştirme programına, çevreye ve sürdürülebilirliğe saygıya, topluma, faaliyet gösterdiği yerel toplulukların eğitim, eşitlik, sağlık ve güvenliğine yönelik devam eden kurumsal yükümlülüğe dayandırmaktadır. İspanya Almeria merkezli Cosentino Group, ürün ve markalarının dağıtımını 80’den fazla ülkede yapmaktadır. 29’u kendine ait tesislerde olmak üzere, 32 ülkede faaliyet yürütmektedir. Grubun Almeria’da altı, İspanya’da bir akıllı lojistik platformu olmak üzere yedi fabrikası ve dünya genelinde 140’tan fazla ticaret ve iş birimi mevcuttur. Cosentino Group finansal cirosunun yüzde 90'ını uluslararası pazarlardan elde etmektedir.