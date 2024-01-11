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Türkiye'den İsrail'e her gün kaç gemki gidiyor

Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde en çok tartışılan konuların başında gelen Türkiye’den İsrail’e giden gemi sayısı ilk kez açıklandı

11 Ocak 2024 Perşembe 15:00
Türkiye'den İsrail'e her gün kaç gemki gidiyor






Türkiye'den İsrail'e her gün kaç gemki gidiyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ardından Türkiye'den İsrail’e hala ihracatın devam etmesi muhalefetin tepkisine yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, çatışmaların başladığı günden bu yana Türkiye’den İsrail’e giden gemi sayısı açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ederken Netanyahu hükümetine yönelik tepkiler giderek yoğunlaşıyor.

İktidar tarafından İsrail'e yönelik sert söylemler yükselirken ekonomik ilişkilerin devam etmesi muhalefetin tepkisine yol açtı.


Gazeteci Kemal Öztürk'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Türkiye limanlarından İsrail’e kaç gemi gidiyor?” sorusunu yanıtladı.

701 GEMİ SEFERİ YAPILDI

Yüzde 30’luk düşüşe rağmen İsrail’e günde 8 geminin gittiğini açıklayan bakan, soruya şöyle yanıt verdi:

“7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türkiye limanlarından İsrail’e 701 gemi sefer yapmıştır. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir. Bu rakamlar gerek ülkemizden direk İsrail limanına giden, gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail’e giden gemi sayısının toplamıdır.”

Bu gemilerin ne kadarının Türkiye’den yük taşıdığı, ne kadarının transit geçiş yaptığı sorulan Uraloğlu şu yanıtı verdi:

“Yaklaşık olarak üçte biri transit, üçte ikisinin ilk kalkış yeri Türkiye diyebiliriz. Yani Türkiye’den 7 Ekim’den bu yana 480 gemi direkt, 221 gemi transit olarak İsrail’e gitti. Bir önceki yıla göre İsrail limanlarına giden gemilerde toplam yüzde 30’luk bir düşüş var. Toplamda 2.8 milyon ton mal taşınırken, şimdi 1.9 milyon ton mal taşınıyor."

"FİLİSTİNE GİDEN GEMİLERİ AYIRT EDEMİYORUZ"

"Bu gemilerin bir kısmı Filistin devletine de yük taşıyor sanırım. Bunun ayrı bir istatistiği tutulabiliyor mu?” sorusuna yanıt veren Uraloğlu, şunları dedi:

“Bunu ayırt edemiyoruz maalesef. 1967 anlaşmasına göre tüm sahil şeridini ve limanları İsrail kontrol ediyor. Bu yüzden Filistinli kardeşlerimizin bir özgürlüğü yok. Filistin’e gidecek her türlü mal İsrail’in kontrolü ile gidebiliyor. Ancak bu savaş ortamında Filistin’e giden mal miktarının az olduğunu söyleyebiliriz.”

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