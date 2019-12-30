Türkiye Finans, 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

2019 yılı boyunca toplamda 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç eden Türkiye Finans, piyasaya yüksek hacimli fon sağlayarak ülkemizdeki katılım finans sistemini ve reel sektörü desteklemeye devam etti.

Türkiye Finans, yılın son kira sertifikasını da ihraç ederek, 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplaması yapılan 300 milyon lira değerindeki iki kira sertifikası ihracından birini 90, diğerini 178 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sundu.

Türkiye’nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 17 Aralık’ta yurt içi piyasaya sunduğu, 300 milyon lira tutarlı 90 ve 178 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı. Türkiye Finans, aralık ayı ihraç işlemiyle birlikte tüm yıl boyunca toplam 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etmiş oldu.

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300.000.000 TL nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150.000.000 TL ve diğeri 178 gün vadeli 150.000.000 TL olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Aynı gün içerisinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 300 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunarak piyasanın ilgi ve talebini arttırdık. 2019 yılı boyunca yüksek tutarlı sukuk işlemleri gerçekleştirerek piyasayı fonlamaya devam ettik. Bankamız bu yıl toplamda 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken; katılım bankaları olarak üzerimize düşeni yapmalı, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası olan katılım finans sistemindeki yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız. Devlet teşvikleri, özel sektörün desteği ve kurun istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeler, piyasalardaki finansal araçlara ilgiyi artırırken; Türkiye Finans olarak 2020 yılında da katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarını yatırımcılarımıza sunmaya, ekonomiye katkı sağlamaya devam