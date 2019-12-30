Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Türkiye Finans, 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Türkiye Finans, 2019 yılında 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:57
Türkiye Finans, 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Türkiye Finans, 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

2019 yılı boyunca toplamda 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç eden Türkiye Finans, piyasaya yüksek hacimli fon sağlayarak ülkemizdeki katılım finans sistemini ve reel sektörü desteklemeye devam etti.

Türkiye Finans, yılın son kira sertifikasını da ihraç ederek, 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplaması yapılan 300 milyon lira değerindeki iki kira sertifikası ihracından birini 90, diğerini 178 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sundu.

Türkiye’nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş’nin 17 Aralık’ta yurt içi piyasaya sunduğu, 300 milyon lira tutarlı 90 ve 178 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı. Türkiye Finans, aralık ayı ihraç işlemiyle birlikte tüm yıl boyunca toplam 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etmiş oldu.

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300.000.000 TL nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150.000.000 TL ve diğeri 178 gün vadeli 150.000.000 TL olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.”

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Aynı gün içerisinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 300 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunarak piyasanın ilgi ve talebini arttırdık. 2019 yılı boyunca yüksek tutarlı sukuk işlemleri gerçekleştirerek piyasayı fonlamaya devam ettik. Bankamız bu yıl toplamda 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken; katılım bankaları olarak üzerimize düşeni yapmalı, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası olan katılım finans sistemindeki yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız. Devlet teşvikleri, özel sektörün desteği ve kurun istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeler, piyasalardaki finansal araçlara ilgiyi artırırken; Türkiye Finans olarak 2020 yılında da katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarını yatırımcılarımıza sunmaya, ekonomiye katkı sağlamaya devam

Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası halka arzı
Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası halka arzı
Türkiye Finans'ta yeni yıl kampanyaları
Türkiye Finans'ta yeni yıl kampanyaları
Türkiye Finans Forumu
Türkiye Finans Forumu
Türkiye Finans Forumu
Türkiye Finans Forumu
Türkiye Finans'tan 70 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Türkiye Finans'tan 70 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Pazarlama ve Finans Zirvesi
Pazarlama ve Finans Zirvesi
Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası halka arzı
Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası halka arzı
Türkiye Finans, TFX Target'in mobil versiyonunu geliştirdi
Türkiye Finans, TFX Target'in mobil versiyonunu geliştirdi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye FinansSon Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bosphorist’ten REM People’a yatırım
Bosphorist’ten REM People’a yatırım
Oyuncak İhtisas OSB, PAGDER İşbirliğiyle Kuruluyor
Oyuncak İhtisas OSB, PAGDER İşbirliğiyle Kuruluyor
Doğalgaz Dağıtım sektöründe ilk sukuk ihracı TSKB’den
Doğalgaz Dağıtım sektöründe ilk sukuk ihracı TSKB’den
Palmares ödülleri sahiplerini buldu
Palmares ödülleri sahiplerini buldu
Başbakan Ersin Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı
Başbakan Ersin Tatar TÜGEM 4. Büyük Buluşmasına Katıldı
TESK tüketicileri uyardı, Bayat ve kalitesiz kuruyemişten uzak durun
TESK tüketicileri uyardı, Bayat ve kalitesiz kuruyemişten uzak durun
Yeni yıl geri sayımı, alışveriş merkezlerinde başladı
Yeni yıl geri sayımı, alışveriş merkezlerinde başladı
Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı
Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı
İş insanı A.Emin Üstün hayatını kaybetti
İş insanı A.Emin Üstün hayatını kaybetti
Samsunlu kadın girişimciler buluştu
Samsunlu kadın girişimciler buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim