Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma



Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından, İngiltere en büyük ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Anlaşma hem Türkiye, hem de Türkiye'de ticaret önemli kazançlar sağlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması töreninde konuştu. Bakan Pekcan "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması töreninde konuştu. Bakan Pekcan "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle;

"Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek. (BK ile STA) Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır. (Birleşik Krallık ile STA) Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. İngiltere ile beraber tarifesiz Serbest Ticaret Anlaşması hedeflemiştik. Bu gerçekleşti. Anlaşma tüm sanayi ve mal gruplarını kapsıyor."

Bakan Ruhsar Pekcan'ın ardından sözü alan İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, söz konusu anlaşmayla Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti. Söz konusu anlaşmayla Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Bakan Truss, anlaşmayı hizmetler ile genişletmek istediklerini belirtti.



YASED Başkanı Ayşem Sargın: İngiltere ile imzalanan STA, kısa vadede değişen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının, Gümrük Birliği’nden sonraki en önemli ticaret anlaşması olduğunu ifade etti. İngiltere ile ticaretin bugünkü koşullarda devam etmesinin her iki ülke açısından da önem taşıdığını kaydeden Sargın, “Bu STA’nın sadece ihracatçılarımızın kazanımı anlamına gelmediğine aynı zamanda ticaret-yatırım ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda kısa vadede değişen ve bölgeselleşen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, orta ve uzun vadede de yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz” dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İngiltere’nin, Almanya'nın ardından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı ve 2001’den bu yana ticaret fazlası verdiği bir ülke olduğunu hatırlatan Sargın, “Pandeminin etkisini çok yoğun yaşadığımız 2020 yılının ilk 10 ayında İngiltere'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Anlaşmasız Brexit olması halinde bundan en çok etkilenecek ülkelerden biri olarak Türkiye’nin İngiltere ile ikili dış ticaretinin 2.4 milyar dolara kadar olumsuz etkilenmesi riski ile karşı karşıyaydık. Brexit’in ülkemize etkileri konusunda AB ve İngiltere müzakereleri bizim için çok belirleyiciydi. Ticaret Bakanlığımız İngiltere ile ticaret anlaşması sürecini AB ve İngiltere görüşmeleri ile eşzamanlı olarak yürüterek çok büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bu süreçte özel sektörün de beklentilerine yönelik istişare kanalları her zaman açık tutuldu” dedi.

‘Yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz’

AB ve İngiltere’nin menşe kurallarına uyan ürünlerde sıfır gümrük vergisi ile ticarete devam etme kararı almasının Türkiye’nin de Gümrük Birliği’nin bir üyesi olmasıyla da bağlantılı olarak benzer koşullarda İngiltere ile anlaşma yapacağının mesajı verdiğini belirten Sargın, şöyle devam etti: “Bu özellikle ihracatçılarımız açısından çok umut verici olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada da imzalanan STA, Gümrük Birliği’nden sonra imzaladığımız en önemli ticaret anlaşması olarak hem mevcut ticari ilişkilerimizin sorunsuz devam etmesini sağlamakta hem de tüm dünyaya önemli bir mesajı da vermektedir: Ülkemiz uluslararası iş yapma standartlarına sahip global arenada önemli bir oyuncudur.

İngiltere ile ticaretin bugünkü koşullarda devam etmesi her iki ülke açısından da önem taşımakta; ülkemiz açısından otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim, kimya ve makine sektörleri başta olmak üzere ihracat açısından çok önemli bir kazanım olmakla birlikte İngiltere için de bu sektörlerde belirsizliğin çözümü anlamına gelmektedir. Bu STA’nın sadece ihracatçılarımızın kazanımı anlamına gelmediğine aynı zamanda ticaret-yatırım ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda kısa vadede değişen ve bölgeselleşen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, orta ve uzun vadede de yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Tüm sanayi ve tarım ürünlerini kapsayan ve Gümrük Birliği kazanımlarımızı koruyan STA’nın 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girecek olması sevindirici olmuştur. Bu önemli aşamanın ardından, iki ülke arasındaki anlaşmanın yatırımlar ve hizmetler alanını da kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını da önemsiyoruz.”