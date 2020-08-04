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Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu

Türk sigortacılığının çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliğine Özgür Obalı atandı.

04 Ağustos 2020 Salı 12:10
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliğine Özgür Obalı atandı. 1 Mayıs 2015 tarihinden bu yana genel sekreterlik görevini yürüten Mehmet Akif Eroğlu, görevini 4 Ağustos 2020 itibarıyla Özgür Obalı ‘ya devretti.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Özgür Obalı, University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. İş Bankası ve Türkiye Finans A.Ş. gibi kurumlarda Müfettişlikten Teftiş Kurulu Başkanlığına çeşitli görevlerde bulundu. 2012 – 2016 yılları arasında Vakıf Emeklilik’te İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Satış Sonrası Hizmetler, Pazarlama, Operasyon ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Obalı, Şubat 2016 – Temmuz 2020 arasında Vakıf Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Özgür Obalı evli ve iki çocuk babasıdır.

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