Tütün satıcılarına yasak sert tepkiye neden oldu

Türk tütünün canına okuyan Amerikan sigara üreticileri, gözünü yerel tütün üreticilerine dikti. Adıyaman ve Bitlis gibi tütünüyle ünlü şehirlerde tütün satışına getirilen kısıtlama hem üreticiyi hem de kendi tütünü satan vatandaşları öfkelendiriyor. Adıyaman'da satış yetki belgesi olmadan tütün satışının yasaklanması sonrası, yaklaşık 200 tütüncü eylem yapmak istedi. Eylemciler ile polis arasında arbede çıktı.

Adıyaman'da tütün satıcıları ile polis arasında arbede yaşandı. Satış yetki belgesi olmadan tütün ve ürünlerinin satışına izin verilmemesi kararı sonrası, Adıyaman'da Tütüncüler Pazarı’nda iş yeri bulunan yaklaşık 200 kişi, eylem yapma kararı aldı.

POLİSTEN İZİNSİZ EYLEM UYARISI

Tütün üreticilerinin de katıldığı eylemde kalabalık, Demokrasi Parkı’na gelerek, tütün satışını protesto etmek istedi. Polis ekiplerinin izinsiz eylem ve basın açıklaması yapılamayacağı uyarısı üzerine kalabalık ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Arbede üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalıktakilerle konuşarak yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

VALİ EYLEMCİLERE SESLENDİ

Bunun üzerine kalabalık, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik binası önünde geldi. Valilik bahçesine çıkarak kalabalığa seslenen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadan, İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek eyleme son vermelerini istedi. Yapılan bu görüşmenin ardından kalabalık, valilik binasından ayrıldı.