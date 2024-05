ÜNLÜ & Co’ya EMEA Finance Tarafından Üç Ödül Birden

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, EMEA Finance tarafından düzenlenen Avrupa Bankacılık Ödülleri’nde “Best Investment Bank in Türkiye”, “Best M&A House in Türkiye” ve “Best Debt House in Türkiye” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin finans sektörüne yön veren dergilerinden EMEA Finance tarafından düzenlenen Avrupa Bankacılık Ödülleri’nde “Best Investment Bank in Türkiye”, “Best M&A House in Türkiye” ve “Best Debt House in Türkiye” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Proje ve yatırımlarını ödülle taçlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 28 yıldır sektörümüzün öncü kuruluşlarından olmayı sürdürüyoruz. Aldığımız ödüllerle hem şirketimizi hem de ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Avrupa Bankacılık Ödülleri’nde kazandığımız üç ödül de bizler için çok değerli ve paydaşlarımızdan çalışanlarımıza kadar herkesin emeğinin en önemli göstergesi. Gelecek dönemde de aynı motivasyon ve kararlılık ile müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.