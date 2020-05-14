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VakıfBank’tan kimlik kartıyla anında temassız işlem

Müşterilerinin ihtiyaçları ve uygun yenilikçi dijital çözümler geliştiren VakıfBank, temassız ödeme alanında bir yeniliğe daha imza atıyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:00
VakıfBank’tan kimlik kartıyla anında temassız işlem

VakıfBank’tan kimlik kartıyla anında temassız işlem

VakıfBank’ın sektörde bir ilk olan yeni uygulamasıyla, VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığını kullanmak için şubeye gitmeye ya da çağrı merkezini aramaya gerek kalmıyor. İnternet bankacılığına üye olmak ya da şifre almak isteyenler işlemlerini VakıfBank Mobil’de sadece yeni nesil çipli kimlik kartını okutarak anında yapıyor.

Bilgi teknolojilerindeki bilgi birikimini müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetlere çeviren VakıfBank, sektörde bir ilki daha gerçekleştirdi. VakıfBank müşterilerinin internet bankacılığını kullanmak için artık şubeye gitmesine ya da çağrı merkezini aramasına gerek yok. VakıfBank Mobil ve internet bankacılığına kayıt olmak ya da yeni şifre almak isteyenler, NFC (Near Field Communication) özellikli cihazlarından VakıfBank Mobil üzerinden yeni çipli kimlik kartlarını okutarak işlemlerini tamamlayabiliyor. Kredi kartı ya da bankomat kartı olmayanlar için de büyük kolaylık sağlayan uygulamadan yararlanmak isteyenler VakıfBank Mobil’i telefonlarına yükleyerek işlemlerini hızlı ve bir güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Self servis bankacılık

‘Dijital kolaylaştırır’ yaklaşımıyla her geçen gün müşterilerine yenilikler sunduklarını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Dijital alandaki güçlü alt yapımız ve yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de ön plana çıktığı gibi teması azaltan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla VakıfBank Mobil üzerinden aktivasyon yapmaya imkân sağlayan yeni uygulamamız ile de müşterilerimizin şubeye gitmeden, çağrı merkezini aramadan hızlı ve kolay bir şekilde şifre işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz, tüm bankacılık işlemlerini dijital kanallarımızdan yapmaya hemen başlayabiliyor” dedi.

Türkiye’de bir ilk

Bu uygulamanın sektörde bir ilk olduğunu kaydeden Merdan, “Yeni teknolojileri bankacılık alanında uygulamak için atak davranıyoruz. VakıfBank’ın güçlü dijital kanallarında her gün milyonlarca müşterimiz işlem yapıyor. Bugün itibarıyla Bankamızdaki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Sadece VakıfBank Mobil’i aktif olarak kullanan müşteri sayımız 5,7 milyonu aşmış durumda. Sesli asistanımız ViBi ile VakıfBank Mobil’de; sesli yönlendirme teknolojisi (IVR) ile de çağrı merkezimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu ve benzeri teknoloji gücümüzle pandemi döneminde artan yoğunluğa karşın hizmet kalitemizi korumayı başardık. NFC teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamızla da dijital kanallarımızın kullanımını daha da kolay hale getirdik. Bugünden sonra da yenilikçi teknolojilere hızla adapte olup ürünleştirme kabiliyetimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Vakıfbank
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