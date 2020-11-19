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Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor | Kimler yapılandırmadan faydalanacak

Yüz binlerce vatandaşın vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması hazineye yarayacak. İlk borç taksidi Ocak ayında yatırılacak

19 Kasım 2020 Perşembe 10:05
Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor | Kimler yapılandırmadan faydalanacak

Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor | Kimler yapılandırmadan faydalanacak

Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la vergi ve prim borçları yapılandırılıyor. Borçlarının yapılandırılması ile Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlıyor.

IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Şenel
 

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 6, 12 veya 18 taksitle ödenebilecek.

Borçlar Ocak 2021 itibarıyla ödenmeye başlanacak

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi pek çok kalem için en fazla 18 taksitle borçlarını ödeyebilecekler. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Tahsilat ön planda

Onaylanan 7256 sayılı yapılandırma kanununun diğer yapılandırma kanunlarından farkının matrah artırımı olmaması durumuna dikkat çeken IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Şenel, onaylanan 7256 sayılı kanunda tahsilatın ön planda olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

“Yasa temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) olan borçların yapılandırılmasına yönelik hükümleri içeriyor. Düzenlemeyle beraber idari para cezaları ve vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.

Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda değil. IFASTURK olarak vergi hukuku alanındaki yıllara dayanan tecrübemizle vergi yapılandırması konusunda danışmalık hizmeti almak isteyen herkese alanında uzman ekibimizle hizmet veriyoruz.”

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