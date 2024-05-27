Yapısoft’un ikinci yatırım turu başladı!

Ön talep toplama sürecinde 982 yatırımcıdan toplamda 5,7 milyon TL bildirim alan girişim, ikinci turunda 4 milyon TL fona ulaşmayı hedefliyor. Yapısoft’un şirket paylarının yüzde 6’sını yatırımcılara arz edeceği turda asgari yatırım tutarı 100 TL.

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki şirketlerin satış ve satış sonrası süreçlerini yönetip müşteri ve finansal kayıtlarını takip edebilecekleri dijital bir uygulama alanı sunan Yapısoft, ikinci yatırım turunu başlattı. Girişim şirketi Mayıs 2022’de çıktığı ilk yatırım turunda 799 yatırımcıdan yaklaşık 2 milyon TL fon toplayarak elde ettiği finansmanla Yapısoft SalesOffice, Yapısoft FinanceOffice, Yapısoft Stream ve Yapısoft Estate (YES) ürünlerini geliştirmişti.

İkinci yatırım turu öncesi gerçekleştirdiği ön talep sürecinde 982 yatırımcıdan toplamda 5,7 milyon TL bildirim alan Yapısoft, yeni turda şirket paylarının yüzde 6’sının yatırımcılara arzıyla 4 milyon TL fona ulaşmaya çalışacak. Asgari yatırım tutarının 100 TL olarak belirlendiği bu turun ilk 14 günü sadece mevcut ortaklara açık olacak. 24 Mayıs günü kampanyasını başlatan girişim, ilk 14 günde hedefine ulaşamadığı taktirde fonlama yeni yatırımcılara da açılacak. Yapısoft’a ön talep bildiren ve ilk 20 iş günü içerisinde en az bildirdiği ön talep tutarında yatırım yapan yatırımcılar, yatırım tutarlarına ilave olarak yüzde 15 bedelsiz pay almaya hak kazanacak. Ayrıca, ilk 20 günde EFT ve kredi kartı ile yatırım yapan tüm yatırımcılara ön yatırım talebi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ilave yüzde 15 pay verilecek.

2028 yıl sonu brüt kar tahmini 3,3 milyon dolar

İlk yatırım turunu 73 saat gibi kısa bir sürede hedefine ulaşarak kapatan Yapısoft, bu aşamadan sonra Yapısoft SalesOffice ve Yapısoft FinanceOffice'i çoklu dil ve çoklu para birimi seçeneğiyle nihai yazılım haline getirdi. Ardından mevcut müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Yapısoft Stream (dijital signage) ürününü tamamlayıp satışa sundu. Yapısoft müşteri ağındaki veriler ile ortaya çıkan pazarlanabilir mülkleri gayrimenkul profesyonelleri ile buluşturacak yazılımı Yapısoft Estate (YES)'in planlamaları ve marka süreçlerini de tamamlayan şirket, Ekim 2023'te ürünün altyapısını nihai hale getirerek YES'in pazarlama sürecine başladı. Gayrimenkul profesyonelleri için katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek bir teknoloji ürünü olan YES, üretici, satışçı ve alıcı arasındaki iletişimi en üst seviyeye taşımak üzere planlandı. İkinci fonlama sonrası global pazarlara açılacak olan şirketin 2028 yılı brüt kar tahmini 3,3 milyon dolar.

“Türkiye’nin en büyük yerli gayrimenkul yazılım markası olacağız”

Hedefleri hakkında konuşan Yapısoft CEO’su Ceyhun Sezer Coşkun, “Yapısoft olarak geliştirdiğimiz teknolojik çözümler, inşaat ve gayrimenkul sektöründe hedeflediğimiz hızlı büyüme ve global alanda var olma fırsatı sunuyor. Ürünlerimizle global pazarda etkileşimde bulunma ve bu alandaki fırsatları değerlendirme şansına sahibiz. Şimdi, işimizin etki alanını daha da genişletmek, teknolojik altyapımızı güçlendirmek ve pazar payımızı artırmak için önemli bir adım atma vakti geldi. Kitle fonlaması, işimizi topluluğumuza tanıtmak, onların desteğini almak ve geniş kitlelere ulaşmak için güçlü bir araç. fonbulucu platformu, projelerimizin başarısında önemli bir rol oynarken, aynı zamanda erken benimseme ve geri bildirim alma şansımızı da artırdı. Bu yatırım turu ile YES markamızın pazarlama faaliyetini gerçekleştirerek geliştirdiğimiz yazılımcı modeli ile üç yıl içinde Türkiye’nin en büyük yerli gayrimenkul yazılım markası olacağız” ifadelerini kullandı.