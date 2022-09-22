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Yeni trend | Şirketler arası e-ticaret!

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlara ek olarak, tedarik zinciri gecikmeleri ve kıtlıkların fiyatlandırmaları tüm dünyada olumsuz etkilemiş olması, akıllı ticarete olan talebi artırdı” dedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 12:54
Yeni trend | Şirketler arası e-ticaret!

Yeni trend: Şirketler arası e-ticaret!

Şirketler arası toptan ticarete yönelik e-ticaret sitesi talebinde patlama olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlara ek olarak, tedarik zinciri gecikmeleri ve kıtlıkların fiyatlandırmaları tüm dünyada olumsuz etkilemiş olması, akıllı ticarete olan talebi artırdı” dedi.

Şangay merkezli küresel pazar araştırmaları kuruluşu Facts and Factors’ün yeni araştırmasına göre, 2020’de 7,35 trilyon dolar olan işletmeler arası e-ticaret (B2B e-ticaret) pazar büyüklüğü, 2026 yılında dünya genelinde 18,57 trilyon doları geçecek. Flipkart, Amazon, Indiamart, DIYtrade ve Kompass gibi kilit piyasa oyuncularının satış, gelir ve stratejilerinin analiz edildiği rapor, son tüketiciyi hedefleyen klasik e-ticaretteki (B2C e-ticaret) büyümenin, yönünü şimdi de şirketler arası e-ticarete çevirdiğini gösteriyor.

TOPTANCILARDAN GELEN TALEP ARTTI

İnternet üzerinden kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimine alışan kitlenin, iş için toptan alışveriş yapacağı zaman da artık benzer bir hizmeti almak istediğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Son aylarda toptan satış yapan şirketlerden B2B’ye özel e-ticaret altyapı talebi inanılmaz arttı. Adeta patlama var diyebiliriz. Biz de bu talepleri karşılayabilmek için şirketler arası e-ticarete yönelik yeni modüller geliştirdik. Bayilere göre fiyat grubu tanımlama, asortili satış sistemi, cari hesap üzerinden satış, ön sipariş, çoklu dil seçeneği ve ülkelere göre farklılaşan ödeme yöntemleri gibi. Şirketler arası e-ticaret sitesi talebi, klasik e-ticaret sitesi talebini aşmaya başladı” dedi.

ENFLASYONDAN DOLAYI AKILLI ALIŞVERİŞ İHTİYACI ARTTI

Ürün içeriği ve fiyatlandırmanın kişiselleştirilebilmesi, müşterilerin satın alma modellerinin yapay zeka ile tanınabilmesi ve satın hızlandırması nedeniyle B2B e-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyümeye başladığı bilgisini veren Çiğdemli, “Mağaza içi alışverişten çevrimiçi alışverişe dramatik geçiş, şimdi B2B ticaret deneyimini de dönüştürüyor. Bunun birçok nedeni var, ancak ana nedenlerden biri, enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlara ek olarak, tedarik zinciri gecikmeleri ve kıtlıkların fiyatlandırmaları tüm dünyada olumsuz etkilemiş olması. Bu durum daha akıllı B2B ticarete olan talebi de artırdı. Diğer bir sebep, ev eşyalarından marketlere kadar her şey için çevrimiçi alışveriş yapan tüketicilerin kusursuz, kişiselleştirilmiş deneyimlere alışmış olmaları. Benzer deneyimi toptan alışverişte de yaşamak istiyor artık insanlar” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Alışverişşirketler Arası TicaretEticaret
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