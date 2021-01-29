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6 yıldır göç edemeyen leyleğe köylüler sahip çıktı.

Tam 6 yıl önce sürüsünden ayrı düşen leylek göç yolculuğuna çıkamadı. Köylülerin desteği ile 6 kış mevsimini köyde geçiren leyleğe köylüler isim bile verdi.

29 Ocak 2021 Cuma 01:42
6 yıldır göç edemeyen leyleğe köylüler sahip çıktı.

6 yıldır göç edemeyen leyleğe köylüler sahip çıktı.

Yaz mevsiminin habercisi leyleklerden biri göç edemeyince kara kış haberleriyle ünlü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köylü vatandaşların desteğiyle hayatta kalıyor. Vatandaşlar 'Artık köyümüzün bir parçası oldu, gitmesini de istemiyoruz' diyor.

Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyüne 6 yıl önce ilkbaharda gelen leylek, cami bacasına yuva yaptı.

Edinilen bilgilere göre havaların yeterince soğumaması nedeniyle leylek, sonbaharda da yuvadan ayrılmadı. Daha sonra aniden bastıran kar yağışıyla caminin bacasında kalan leylek için devreye köylüler girdi.

Köyde kalan leyleğe, yöre halkı sahip çıktı. Her gün düzenli olarak leyleğin yiyecek ihtiyacını karşılayan köylüler, misafir olarak gördüklerini ve çok sevdiklerini söyledi.

Köylülerden İslam Cankurtaran, leyleğin beslenmesi için derede avladıkları balıkları verdiklerini belirterek, "Leylek 6 senedir bizim köyden ayrılmadı. Düzenli olarak leyleğimize derede avladığımız balıkları veriyoruz. Biz çok alıştık ve artık köyün bir ferdi olmuş. Kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Köye gelen leyleğin 6 yıldır neden ayrılmadığını bilmediklerini belirten Cem Demir ise 'Hacı' ismini verdiklerini söyledi.

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Göç Etmeyen LeylekLeylekGöçHakkariYüksekova
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