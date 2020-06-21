Adalar Kaymakamlığı da elektrikli araç istemişti



Adalar’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan elektrikli araçlar, ilçe Kaymakamlığınca karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirildiği için hizmete başlayamadı. Oysa, Adalar’da faytonların kaldırılması ve elektrikli araçların gelmesi, tam 22 yılı bulan bir planlama sürecinin eseri.



İBB’nin 1998 yılında, “Adalar’da faytonların 2000 yılına kadar kaldırılarak alternatif bir çözüm getirilmesi gerektiğine” karar verdiği belirlendi.

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 25 Haziran 2013 tarihinde aldığı kararda ise, “Adalar ilçesinde ulaşım sorunlarına daha kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla, ilgili yerel yönetimler ile işbirliği içinde Ulaşım Master Planı’nın hazırlanmasının istenmesine karar verildi” denildi.

En son Adalar Kaymakamlığı, 5 Şubat 2020 tarihinde yaptığı Ruam hastalığı toplantısının ardından yayınladığı kararın 7. maddesi de aynen şöyle:

“UKOME tarafından Adalar ilçesindeki 25.12.1998 tarih ve 98/138 sayılı İI Trafik Komisyonu Kararlarına uygun olarak motorsuz alternatif ulaşım aracına geçilmesine karar verilmiştir.”

İstanbul’un ulaşımı konusunda geniş yetkilere sahip UKOME, Şubat ayında aldığı kararla, Adalar’ın bütün yollarını “Yaya Yolu” ilan emişti. İBB Meclisi de yine Şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onaylamıştı.

Halen Adalar’da Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarınca ve özel kişiler tarafından kullanılan elektrikli araçların, tıpkı İBB’nin tanıttığı araçlar gibi plaka, tescil ve zorunlu trafik sigortaları bulunmuyor.

İBB, bu sorunun ilgili mevzuat ve yönetmelikte belirtilen şekilde kısa sürede çözüleceğini ve Adalar halkının toplu taşıma taleplerinin kısa bir süre içerisinde söz konusu elektrikli araçlarla karşılanabileceğini öngörüyor. İBB, bu konuda gereken bütün girişimlerde de bulunuyor.