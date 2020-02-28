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AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına tepki!

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayımlayarak İdlib'de düzenlenen saldırıyı kınadı.

28 Şubat 2020 Cuma 23:01
AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına tepki!

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısına tepki!

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayımlayarak İdlib'de düzenlenen saldırıyı kınadı.Ortak bildiride, “Alçak ve menfur saldırıyı Meclis olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın imzasının yer aldığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

* 27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun.

* Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

* Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çzümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

* Kahraman Türk Ordusu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildirir.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
AkpChpMHPİyi Parti
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