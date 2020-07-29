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Antalya'da çocuk kaçırma girişimi | Annesi son anda önledi

Antalya'da çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi. Kayıp çocuklar halkasına 2.5 yaşındaki M.K.D.'nin adının eklenmesine annesinin dikkati engel oldu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:09
Antalya'da çocuk kaçırma girişimi | Annesi son anda önledi

Antalya'da çocuk kaçırma girişimi | Annesi son anda önledi

Bir çarşı içinde küçük yaşta çocuğu kucağına alarak kaçırmak isteyen zanlıyı annesi son anda farkederek durdurdu. Yakalanan zanlı tutuklandı.Antalya'da 2 buçuk yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçan M.I., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Korkunç iddiada güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili M.I. ilk ifadesinde, "Çocuk çok sevimliydi, bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım" dedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı

Antalya şehir merkezinde bulunan Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine önceki gün saat 20.00 sıralarında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi.


Edinilen ilk bilgilere göre, bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı.

Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'

Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş.

Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diye konuştu.

AKDENİZ BULVARI'NDA YAKALANDI

Polis şikayet üzerine M.I.'yı yakalamak için çalışma başlattı. M.I. yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Muratpaşa İlçesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince dün saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.I. daha sonra sorgusu için polis merkezine götürüldü.

Verdiği ilk ifadede, "Çocuk çok sevimliydi, ben bundan dolayı sevmek istedim. Yanlış anlaşılınca da olay yerinden kaçtım" diyen M.I. işlemlerinin ardından bugün Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde, çocuğu sevmek istediğini, başka bir amacının olmadığını savundu. Yanlış anlaşıldığını öne süren M.I. "Çocuk ağlıyordu. Yanında annesi de vardı. Ben de şaka maksatlı çocuğu alıp havaya kaldırdım. 'Süpermen ol seni uçurayım' dedim. Annesi yanıma geldi, bana bağırdı. Ne olduğunu anlayamadım." iddiasında bulundu.

Zanlı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

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