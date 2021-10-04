Astrolog Öner Döşer böyle uyardı| Akıl var, bilim var, tedbirinizi alın

Astrolog Öner Döşer | Kışkırtıcı bir yeni ay



Simge Fıstıkoğlu’nun konuğu olan Astrolog Öner Döşer, 2021 yılının son üç ayının değerlendirdi. Haşin sert ve kışkırtıcı bir yeni ay döneminde olduğumuzu söyleyen Öner Döşer, “astrologlar uyarır, akıl var bilim var, kişi kendi tedbirini almalı” diyor.

Simge Fıstıkoğlu ile Anlamlı Sorular’ın bu haftaki konuğu, ünlü astrolog Öner Döşer oldu.ile2021 yılında Türkiye ve dünya geneli için kritik tarihler neler? Güneş patlamaları ne gibi riskler barındırıyor? 6 Ekim ve sonrasındaki yeni ay ve güneş tutulmaları ne anlam ifade ediyor gibi konularda merak edilenleri konuştular.

Kışkırtıcı bir yeni ay olarak değerlendirilen 6 Ekim’in haşin, sert ve risk almaya yönelik durumların ortaya çıkması demek olduğunu söyleyen Öner Döşer, kavga, sert rekabet, mücadele dönemi olarak bu sürece dikkat çekti. Salgın hastalıklar, Türkiye ve dünyadaki ekonomik riskler, krizler, Rusya ile Türkiye ilişkileri, insan ilişkileri, siyasi hareketlenmeler, maddi yatırımlar, sokak hareketleri, hukuk, adalet sistemi, mülteciler, manipülasyonlar, dünya genelinde kısıtlamalar, seyahatler, askeri temalar ve sınır güvenlikleri ile pek çok konuyu astrolojik açıdan değerlendirdi.

Öner Döşer, 6 Ekim, 20 Ekim, 5 Kasım, 19 Kasım ve 4 Aralık tarihlerine dikkat çektiği sohbeti, Simge Fıstıkoğlu ile Anlamlı Sorular’da izleyebilirsiniz.