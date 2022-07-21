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Düzce'de deprem | 4.2'lik deprem korkuttu

Son dakika habere.i AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 00:54
Düzce'de deprem | 4.2'lik deprem korkuttu

Düzce'de deprem | 4.2'lik deprem korkuttu

Marmara Bölgesi'nde, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da Düzce’de yerin 16 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Anahtar Kelimeler:
DepremDüzce Deprem
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