Egzotik Hayvanlara İlk Yardım belgeseli yeni bölümleriyle Nat Geo People’da

Egzotik Hayvanlara İlk Yardım yeni bölümleriyle Nat Geo People’da





Güney Florida'daki en görkemli egzotik hayvan bakım evlerinden birini işleten Dr. Susan Kelleher, kanguruların, maymunların, kuşların, tavşanların, domuzların, balıkların ve daha birçok hayvanın yer aldığı bir bakım evinde, bu canlıların nasıl tedavi edildiğini izleyecilerle paylaşıyor. Birbirinden şaşırtıcı vakalara tanıklık edeceğiniz “Egzotik Hayvanlara İlk Yardım” yeni bölümleriyle 9 Mart’tan itibaren her pazartesi 21.30’da Nat Geo People ekranlarında.

“Egzotik Hayvanlara İlk Yardım” yeni bölümleriyle 9 Mart’tan itibaren her pazartesi 21.30’da Nat Geo People ekranlarında.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri Türk izleyicisi ile buluşturan Nat Geo People kanalını D-Smart ve KabloTV platformlarından izleyebilirsiniz.