Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Egzotik Hayvanlara İlk Yardım belgeseli yeni bölümleriyle Nat Geo People’da

Kangurudan maymuna, tavşandan domuza pek çok egzotik hayvanın hayatını kurtaran Dr. Susan Kelleher’la “Egzotik Hayvanlara ilk Yardım”, yeni bölümleriyle 9 Mart’tan itibaren her pazartesi saat 21:30’da Nat Geo People ekranlarında.

06 Mart 2020 Cuma 17:06
Egzotik Hayvanlara İlk Yardım belgeseli yeni bölümleriyle Nat Geo People’da

Egzotik Hayvanlara İlk Yardım yeni bölümleriyle Nat Geo People’da


 

Güney Florida'daki en görkemli egzotik hayvan bakım evlerinden birini işleten Dr. Susan Kelleher, kanguruların, maymunların, kuşların, tavşanların, domuzların, balıkların ve daha birçok hayvanın yer aldığı bir bakım evinde, bu canlıların nasıl tedavi edildiğini izleyecilerle paylaşıyor. Birbirinden şaşırtıcı vakalara tanıklık edeceğiniz “Egzotik Hayvanlara İlk Yardım” yeni bölümleriyle 9 Mart’tan itibaren her pazartesi 21.30’da Nat Geo People ekranlarında.

“Egzotik Hayvanlara İlk Yardım” yeni bölümleriyle 9 Mart’tan itibaren her pazartesi 21.30’da Nat Geo People ekranlarında.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri Türk izleyicisi ile buluşturan Nat Geo People kanalını D-Smart ve KabloTV platformlarından izleyebilirsiniz.

Zihin Oyunları Yeni Sezonuyla National Geographic’te Başlıyor.
Zihin Oyunları Yeni Sezonuyla National Geographic’te Başlıyor.
“Uçak Kazası Raporu” yeni bölümleriyle National Geographic’te
“Uçak Kazası Raporu” yeni bölümleriyle National Geographic’te
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda
Evrenin Efendileri belgeseli BBC Earth'de başlıyor
Evrenin Efendileri belgeseli BBC Earth'de başlıyor
BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni belgesel
BBC EARTH’ten yeni yılın ilk ayında 4 yeni belgesel
Anahtar Kelimeler:
Egzotik Hayvanlara İlk YardımNat Geo PeopleBelgesel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Da Vinci Televizyon Kanalı, kız çocuklarına ilham olmak istiyor
Da Vinci Televizyon Kanalı, kız çocuklarına ilham olmak istiyor
Reklamcı Aysun Tümok'un ölümüne neden olan sürücü serbest bırakılmış
Reklamcı Aysun Tümok'un ölümüne neden olan sürücü serbest bırakılmış
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 
PowerUp! Startup Yarışmasında başvuru süreci 10 Mart'a uzaltıldı
PowerUp! Startup Yarışmasında başvuru süreci 10 Mart'a uzaltıldı
Dünya Değişim Akademisi 160. merkezini Amsterdam'da açtı
Dünya Değişim Akademisi 160. merkezini Amsterdam'da açtı
İstanbul'da en çok şikayet ulaşım için geldi 
İstanbul'da en çok şikayet ulaşım için geldi 
65 yaş İstanbulkart kullananlar dikkat | Vizeleri yenileyin
65 yaş İstanbulkart kullananlar dikkat | Vizeleri yenileyin
İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor
İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor
İBB, kadınlara yolları açıyor
İBB, kadınlara yolları açıyor
Rehber Köpekler görme engellilere destek oluyor
Rehber Köpekler görme engellilere destek oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim