Ehliyet ve kimlik değiştirmeyi unutmayın | Eski ehliyetler geçersiz olacak



Eski tip ehliyeti olan vatandaşlar için süre daralıyor. Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzattığını açıklamıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması belirtildi.



Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Ehliyetini gerekli süre içerisinde yenilemeyenler hakkında ise idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

SON TARİH YAKLAŞIYOR

1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesi yenileniyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

PARA CEZASI VAR

Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Buna göre; bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

DEĞİŞİM PARASI NE KADAR?

Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor.

Başvuruda gereken belgeler:



-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor.