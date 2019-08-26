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Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar

Elektrik hırsızlığını önlemek için enerji hatlarını yer altına almaya çalışan DEDAŞ ekipleri ve polise saldıran grup zor anlar yaşattı. Bir saldırgan, kadın polisin kolunu ısırdı.

Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar

Elektrik hırsızlığını önlemek için enerji hatlarını yer altına almaya çalışan DEDAŞ ekipleri ve polise saldıran grup zor anlar yaşattı. Bir saldırgan, kadın polisin kolunu ısırdı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:30
Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar

Elektrik hırsızlığı için eylem yaptılar

Yıllardır kullandıkları kaçak elektriğin faturasını vatandaşa ödeten hırsızlar, önlem almak isteyen DEDAŞ ekiplerine ve polise saldırdı.

Elektrik hırsızlarının yüzsüzlüğü saldırıya döndü. Elektrik hırsızlığına karşı yıllardır mücadele eden DEDAŞ ekipleri, hatları yeraltına alma girişimi, Kızıltepe'de gerginliğe neden oldu. 

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin çalışmasını engelleyen mahallenin kadınları, olay yerine gelen bir kadın polisin kolunu ısırdı. Ekiplerin çalışmasını engellemeye çalışan iki kadın gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü..


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, edinilen bilgilere göre, DEDAŞ ekipleri sokağın elektrik şebekesini yer altına almak için çalışma başlattı. Mahalleli, ekiplerin çalışmasını engelleyince olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahallede yaşayan bir kadın, DEDAŞ'ın kazdığı kanala uzanarak ekiplere zorluk çıkardı.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre bunun üzerine olay yerine kadın polisler de çağrıldı. Kadınlardan biri, olay yerine çağrılan ve görevini yapmaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı. Olaya karıştıkları ileri sürülen şüpheli C.H. ve H.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

KADIN POLİSİN DURUMU İYİ

Görevini yapmaya çalışan polise zorluk çıkarma, görevini yaptırmama ve kasten yaralamadan gözaltına alınan iki şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Söz konusu şüpheli hakkında kaçak elektrik kullanmaktan işlem başlatılacağı da öğrenildi. Öte yandan, kadınlar tarafından kolu ısırılan kadın polisin durumunun iyi olduğu kaydedildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Elektrik HırsızlığıMardinKızıltepe
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