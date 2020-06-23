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Eyüpsultan’da dereye düşen at ve yavrusu kurtarıldı

Eyüpsultan Göktürk Kılıncıgöl Sokak’ta dere yatağına düşen at ve yavrusu itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

23 Haziran 2020 Salı 21:10
Eyüpsultan’da dereye düşen at ve yavrusu kurtarıldı
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Eyüpsultan’da dereye düşen at ve yavrusu kurtarıldı


Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne hayvanseverlerden gelen haber üzerine olay yerine giden İstanbul İtfaiyesi, Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri  olaya çok kısa bir zamanda müdahele ederek, kurtarma işlemini başlattılar.

Bilinmeyen bir şekilde dere yatağına düşen at ve 1 haftalık yavrusu, gövdesine çekme halatı bağlayan itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla yukarı çekildi. Başarılı geçen kurtarma operasyonu sonrası hayvanseverler ekipleri tebrik ederken, annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan tayın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Atın sahibi Ersin Tırpancı ise atlarını kısa sürede kurtaran itfaiye ekibine ve Eyüpsultan Belediyesi personeline teşekkür ederek, atlarını teslim aldı.

Olay sonrası Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise at ve yavrusunu sağlık kontrolünden geçirdiler.

Son Güncelleme: 23.06.2020 21:18
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