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Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı

İstanbulluların yaz boyunca keyif içinde denizle buluştuğu noktalardan Güneş Plajı, bu yaz sporun da merkezi oluyor.

09 Temmuz 2020 Perşembe 11:49
Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı

Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı

15 Haziran'da açılan plajda, hafta sonları birçok farklı aktivite düzenleniyor. Misafirler, bir yandan denizde serinlerken diğer yandan da plaj voleybolundan ayak tenisine kadar, birçok aktiviteye katılarak keyifli vakit geçiriyor.

İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen İstanbul’un en eski denizle buluşma noktalarından Florya Güneş Plajı, bu sezon sporla ayrı bir hareketleniyor. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için plaja gelenler, İBB’nin bir başka iştiraki Spor İstanbul tarafından planlanan çeşitli etkinliklerle karşılaşıyor.

6 FARKLI BRANŞTA ETKİNLİK

Plajda, katılanları stresten arındıran; eğlenceli, motive edici ve keyifli aktivite alanları bekliyor. Bu çerçevede her hafta sonu plaj voleybolu, badminton, top yakalama, atletizm, plaj tenisi ve ayak tenisi oyunları düzenleniyor.

OYUNLAR COVİD-19 TEDBİRLİ

Spor İstanbul eğitmenlerinin eşliğinde başlayan etkinlikler, pandemi sürecinden dolayı çeşitli tedbirlerle gerçekleştiriliyor. Sosyal mesafe kuralı uygulaması nedeniyle tüm oyunlar için en fazla 45 dakikalık süre veriliyor.

Etkinlik alanlarındaki oyunlarda, branşlara göre yaş, katılımcı sayısı ve set sınırlaması bulunuyor. 14 - 60 yaş aralığındakilerin oynayabildiği plaj voleybolu müsabakaları, dört kişi ve tek set üzerinden oynanıyor. 9 - 60 arası ziyaretçilerin karşılaştığı badminton ve top yakalama etkinlikleri ikişer kişi;6 - 60 yaş aralığındaki katılımcıların oynadığı plaj tenisi ise iki kişi ve tek set sınırlaması ile gerçekleştiriliyor. 9 - 60 yaş arası ziyaretçilerin oynadıkları ayak tenisi için de dört kişi ve tek set kuralı uygulanıyor.

ÇOCUKLARA HEDİYE SPOR MALZEMELERİ

İki gün boyunca, 12.00 ve 19.00 saatleri arasında devam eden etkinlikler, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Katılımcılar, galibiyet için kıyasıya mücadele ediyor.

Atletizm parkurundaki karşılaşmalarda ise çocuklar zamanla yarışıyor. Kullanılan ekipmanların İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sağlandığı oyunlarda, 4 - 13 yaş arasındaki çocukları spora teşvik etmek için spor malzemeleri ve çeşitli hediyeler veriliyor.6 Eylül'e kadar devam edecek olan Güneş Plajı spor etkinlikleri, Kurban Bayramı haftası hariç toplamda 9 hafta sonunu kapsayacak.

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