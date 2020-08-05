Haşere Kontrol İstanbul

İstanbul sakinleri özellikle havaların ısındığı dönemlerde çeşitli haşerelerden şikayet etmektedir. Böcekler görüldüğünde bazen çok çaba harcamaya gerek kalmadan uzun süre için ortadan kalksalar da bazen daha ciddi böcek istilaları yaşanabilmektedir.

Böcekler doğaları gereği çok hızlı yumurta bırakan ve çoğalan canlılar olduğu için bazen kontrol etmek zor olabilir ve iş yeriniz, bahçeniz ya da hayatınızın büyük bölümünün geçtiği yer olan eviniz böcek istilasına uğrayabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hızlı şekilde sonuç alabilmek için mutlaka profesyonel bir böcek ilaçlama firmasıyla iletişime geçmeniz gerekir.

İşini doğru şekilde yapan bir böcek ilaçlama firması, böceğin türü ve yoğunluğu ne olursa olsun, doğru teknikler ve doğru ilaçlar ile böcek sorununun üstesinden gelecektir.

Fare İlaçlama İstanbul

Fareler de Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde görülebildiği gibi İstanbul’da da çok sık görülen haşere türleri arasındadır. Profesyonel haşere kontrol firmaları, fareler ile başa çıkma konusunda da size yardımcı olacaktır. Fare ilaçlama, kesinlikle titizlik ile yaklaşılması gereken çok önemli bir iştir. Zira böceklerin büyük çoğunluğunda farklı olarak farelerin anatomik, biyolojik yapıları insana benzerlik gösterir, fareler de memeli canlılardır.

Deneylerde de kullanılan canlılar olmalarından bu durum anlaşılabilir. Bu durum aynı zamanda şu anlama gelmektedir. Fareyi öldürebilen bir ilaç bir insanı da öldürebilir ve hem ilaçta kullanılan madde, hem ilacın dozu hem de ilaçlama yöntemi doğru adımlar atılarak kararlaştırılmalıdır Eğer fare ilaçlama işlemi için merdiven altı bir ilaçlama firmasıyla ileitşime geçerseniz ve ilaçlama onlar tarafından yapılırsa, hem fare sorunu çözülmez hem de sizin sağlığınız zarar görebilir.

Bu nedenle mutlaka güvenilir bir haşere kontrol firması bulup iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. İstanbul’da Batı Böcek İlaçlama gibi güvenilir ilaçlama firmaları bulunmaktadır. Böyle profesyonel firmalar, ilaçlama işlemlerini Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış biyosidal ilaçlar kullanarak yaparlar ve insan sağlığı zarar görmez. Fareler ile mücadele artık kapan, yapışkan gibi yöntemler ilkel kalmaktadır.

Profesyonel firmalarca yapılan ilaçlama işlemlerinde istasyon yemleme, pellet serpme ile ilaçlama ve pasta zehir ile ilaçlama yöntemleri kullanılmaktadır. İlaçlama yapılacak alana göre uygun olan yöntemin seçilmesi gerekir. Bu yöntemler ilkel yöntemlere göre çok etkindir ve kesin sonuç verirlrer.

Beylikdüzü Böcek İlaçlama

İstanbul’da insanların böceklerden en çok şikayet ettiği ve böcek ilaçlama hizmetine başvurduğu ilçelerden birisi de Beylikdüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle böceklerin ve çok çeşitli haşerenin sevdiği yaz aylarında Beylikdüzü sakinleri böceklerden çokça şikayetçi olmaktadır.

İstanbul’un her iki yakasında bulunan birçok ilçe gibi Beylikdüzü ilçesine de profesyonel ilaçlama firmaları tarafından hizmet verilmektedir. Beylikdüzü’nde yaşıyor ve böcek sorunuyla karşı karşıya iseniz, yapmanız gereken tek şey hızlı bir şekilde bir böcek ilaçlama firması ile iletişime geçmek ve evinizi saran böceklere hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlamaktır. Batibocekilaclama.com adresine giderek, Beylikdüzü’ne verilen ilaçlama hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu gibi profesyonel firmalar, 7/24 hizmet vermektedir ve sizin arayıp böcek şikayetinden bahsetmenizden sonra adresinize gelecek profesyonel ekip önce durumu tespit edecek daha sonra ilaçlama işlemini yaparak sorunu çözecektir.

Profesyonel ilaçlama firmalarının en büyük avantajı %100 garanti prensibi ile hizmet vermelidir. Yani, doğru firmadan hizmet alırsanız, önce adresinize gelinerek Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler ile ilaçlama işlemi yapılacaktır. Eğer ilaçlama işleminden sonraki 2 hafta içinde haşere nüfusunda azalma olmazsa, ücretsiz şekilde tekrar ilaçlama yapılır. Bu nedenle, doğru ilaçlama şirketi ile çalışmak çok önemlidir.