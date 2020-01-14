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İBB tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi

İBB ekipleri, Maçka Mezarlığı'na ilişkin Beyaz Masa'ya gelen ihbarlar ile basına yansıyan haberler üzerine çalışma başlattı.

14 Ocak 2020 Salı 11:02
İBB tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi

İBB tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi


İBB ekipleri, Maçka Mezarlığı'na ilişkin Beyaz Masa'ya gelen ihbarlar ile basına yansıyan haberler üzerine çalışma başlattı. Evsizler tarafından kullanıldığı ve tahrip edildiği belirlenen tarihi mezarlıkta temizlik, bakım çalışmaları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi Maçka (Şeyhler) Mezarlığı'yla ilgili Beyaz Masa'ya gelen şikayetler üzerine anında harekete geçti. Mezarlıkta incelemelerde bulunan ekipler, mezarlık alanının (hazire) evsizler tarafından barınak olarak kullanıldığını ve mezar taşlarının birçoğunun hasar gördüğünü tespit etti.

Bu tespitler üzerine, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Bakım Ekipleri, teknik personelin denetiminde, mezarlık alanında genel temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, mezar taşlarına zarar veren ağaç ve bitkileri de temizledi. Mezarlık alanını barınak olarak kullanan kişilerin yapmış olduğu muhdes (sonradan eklenen) yapıları da söktü. Ekipler, alandan poşetler dolusu çöp topladı.

Konuya ilişkin sosyal medyada değerlendirmelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Maçka (Şeyhler) Mezarlığına 13.01.2020 tarihinde gidilerek yerinde incelemelerde bulunuldu. Mezarlıkta define kazıları yapıldığı, bazı kişilerce barınak olarak kullanıldığı, hatta ısınmak için ateş yakılarak bazı mezar taşlarına zarar verildiği tespit edildi. Temizlik çalışmaları yapıldı ve güvenlik kontrolüyle kapıya kilit vuruldu" dedi. Polat, yılların ihmali ile oluşan kırılma ve bozulmaların restorasyon süreçleri ile ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Maçka Mezarlığı
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