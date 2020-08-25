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İklimler Değişirken Bilekler Sabit Kalmaz

İster tektaş küpe almak isteyin, ister yüzük, hangi ürün olduğu fark etmeksizin avantajlı fiyatlardan faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz?

25 Ağustos 2020 Salı 14:36
İklimler Değişirken Bilekler Sabit Kalmaz

İklimler Değişirken Bilekler Sabit Kalmaz

Bileklerinize yaz gelirken pırıltı katmak ister misiniz? Pırlanta küpeler kadınların en iyi dostlarıdır! Pırlanta satın almak, kendinize verdiğiniz önemin ve saygının bir göstergesidir. İster günlük hayatta kullanabileceğiniz sade ve şık parçaları, isterseniz de gece dışarı çıkarken şıklığınıza şıklık katacak daha gösterişli parçaları tercih edebilirsiniz.

Ne ararsanız bulabileceğiniz Storks’ta, ücretsiz ek hizmetler de sizleri bekliyor. Bakım, iade, değişim, sertifikalı ürün ve çok daha fazlası Storks’ta bulunuyor.

Müşteriler ayrıcalıklı alışveriş yapmanın keyfine Storks sayesinde varıyorlar. İnternetten satın almak istediğiniz pırlantalar için, güvenli alışveriş yapmak adına Storks resmi web adresine gidebilirsiniz. Buradan yapacağınız alışveriş sonrası ürünler size ücretsiz ve özel güvenlikli kargoyla gelecek.

Bütün Ürünlerde Geçerli Avantajlı Fiyatlar

İster tektaş küpe almak isteyin, ister yüzük, hangi ürün olduğu fark etmeksizin avantajlı fiyatlardan faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? rlanta satın almak için bir servet ödemeniz gerekmiyor. Üstün kaliteyi indirimli ve ekonomik fiyatlardan da satın alabiliyorsunuz. Üstelik Storks ile satın aldığınız ürünlerde sertifika bulunuyor. Yüzde 15 değişim ve yüzde 30 iade hizmetleri bulunuyor. Ürünler için 10 sene bakım hizmeti de bulunuyor. İhracat lideri marka, 1971 senesinde başlamış olduğu serüvenine seneler sonra bile halen başarılı bir şekilde devam ederek, sektör öncüsü olmuştur.

Bütün bir Ömür Süren Parlaklık

Satın aldığınız ürünlerin uzun seneler sonra bile hala parlak kalması bizim için önemlidir. Ürünlerin uzun ömürlü kullanılabilmesi adına pırlantalı ürünleri 18 ayar altın kullanarak üretiyoruz. Bu sayede ürünlerin parlaklıkları çok uzun seneler boyunca devam ediyor. Markamız, standart ölçü olarak 13 14 yüzük ölçüsü kullanıyor. Dilerseniz standart ölçülerde sipariş verebileceğiniz gibi dilerseniz de markamızla iletişime geçerek ücretsiz yüzük ölçüm sisteminden faydalanabilirsiniz. Hem yüzük üzerinden ölçüm hem de parmağınızın çevresini ölçerek ölçüm yapabilirsiniz. İsterseniz yüzük ya da baget  küpe almak isteyin, doğru adres Storks’tur!

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BileklikTek TaşStorks
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