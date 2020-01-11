İstanbul’da deprem…

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem 16:38 sıralarında gerçekleşti ve yaklaşık 20 saniye sürdü.Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğunu duyurdu.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz az önce meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.

* Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak.

Deprem sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları belirtti:

* Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil.

* İstanbul'umuza geçmiş olsun.

(Sözcü)