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Kadıköy parklarında 'Zumba' zaman

Kadıköy Belediyesi pandemi sürecinde evde olmaktan bunalan, doğayı ve sporu özleyenler için parklarda zumba etkinlikleri düzenleniyor.

16 Ekim 2020 Cuma 11:56
Kadıköy parklarında 'Zumba' zaman

Kadıköy parklarında 'Zumba' zaman

Dünyada hızla yayılan zumba etkinlikleri İstanbul Kadıköy Kriton Curi Parkı'nda görsel şölene dönüyor, Müzik ve dansın spora dönüştüğü etkinliklere katılım oldukça yoğun.

Kadıköy Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği spor etkinliklerine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden başladı.

Bu sürede evde olmaktan bunalan, doğayı ve sporu özleyenler için başlatılan parklarda zumba etkinliklerinin ilki Kadıköy Kriton Curi parkında gerçekleşti.

Spor hocası eşliğinde yaklaşık 1 saat süren etkinlik 18 Ekim Pazar saat 11.00’de Göztepe Selami Çeşme Özgürlük parkı, 25 Ekim Pazar saat 11.00’de Kalamış Gençlik Merkezi’nde devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Zumba
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