Kuran Kursu'nda tecavüz haberine RTÜK ceza yağdırdı



Kuran kurslarında yaşanan skandalları haber yapan Halk TV, TELE1 ve KRT kanallarına RTÜK Diyanet'in talebiyle adeta ceza yağdırdı. RTÜK, Erzurum'da bir Kuran kursunda çocuklara tecavüz iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e para cezası verdi. Şikayetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi. Diyanet, şikayet dilekçesinde haberden incindiği için haber kurumlarının cezalandırılmasını istemiş.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı; Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER"

RTÜK’ün CHP’li üyesi Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

1- RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e % 2 para cezası verdi.

Karar, Diyanet İşleri’nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı.

İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın.

Ayıp! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 6, 2022



RTÜK, Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri'nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın.

Ayıp!

Şikayet dilekçesine göre, Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden “incinmiş” Diyanet İşleri Başkanlığı!!!

Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”

